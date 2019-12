Des centaines de milliers de manifestants à Hongkong, pour marquer les six mois de la contestation

Sous un ciel hivernal radieux, ils défilaient à nouveau, dimanche, afin de laisser une « dernière chance » aux autorités locales, et à la Chine, de répondre à leurs revendications.

Six mois après la première grande manifestation du 9 juin, des centaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Hongkong dimanche 8 décembre pour protester contre les répressions policières et réclamer des réformes démocratiques. Les organisateur du Front Civique des Droits de l'Homme (CHRF) ont dénombré 800000 participants. La police 183000.

De fait, Hongkongais se sont à nouveau mobilisés mais ils étaient moins nombreux que les 9 et 16 juin, lors que les manifestations avaient rassemblé respectivement 1 million et près de 2 millions de participants et il est peu probable que cette journée du 8 décembre change fondamentalement la donne.

Les opposants à Carrie Lam, la chef de l'exécutif et à Pékin ont à nouveau prouvé qu'ils étaient capables de mobiliser la population. Mais personne n'en doutait vraiment, surtout depuis leur écrasante victoire aux élections locales du 24 novembre où les pro-démocrates ont gagné 17 des 18 districts. La manifestation avait d'ailleurs été autorisée par la police. Une première depuis la mi-août.

Quelle suite pour le mouvement ?

Si elle s'est dans l'ensemble déroulée dans le calme, des échauffourées sont eu lieu en fin de journée. Quelques heures avant le début de la manifestation, la police avait présenté des armes, notamment un pistolet et des couteaux, saisis dans la nuit à l'issue d'une opération au cours de laquelle onze personnes ont été arrêtées.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr