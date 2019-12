Des centaines de Marocains manifestent contre l'arrestation d'un journaliste

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Rabat pour dénoncer l'arrestation du journaliste et militant marocain Omar Radi, placé en détention pour avoir critiqué en avril sur Twitter une décision de justice.« Nous ne lâcherons pas », « Justice aux ordres », « Cet Etat est corrompu », ont scandé les manifestants devant le Parlement dans la capitale. Le journaliste de 33 ans a été placé en détention jeudi et son procès a débuté le même jour. A few hundred people have gathered outside the Moroccan parliament in Rabat to denounce the arrest of @OmarRADI demanding freedom #FreeOmar pic.twitter.com/7m3PO7GVmr-- Scheherazade Bloul (@scherrybloul) December 28, 2019 Il est jugé pour un tweet dans lequel il avait fustigé le verdict d'un magistrat contre des membres du « Hirak », un mouvement de contestation qui a agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. « Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! », avait-il écrit, qualifiant le juge de « bourreau ».Omar Radi encourt jusqu'à un an de prison pour « outrage à magistrat ». La prochaine audience aura lieu le 2 janvier. Il a collaboré avec plusieurs médias marocains et internationaux et publié des enquêtes sur l'économie de rente ou les collusions entre pouvoir et argent. En 2016, il a révélé une affaire d'acquisition de terrains de l'Etat à des prix dérisoires par des responsables, dont des conseillers du roi et des ministres.Plus récemment, il a couvert les nombreux mouvements de contestation ayant agité des régions marginalisées du royaume. L'ONG Human Rights Watch (HRW) a exhorté samedi les autorités marocaines à « libérer immédiatement » ce « journaliste d'investigation primé ».Une « atmosphère suffocante pour les journalistes »« Sa détention et son procès injustifiés surviennent dans une atmosphère de plus en plus suffocante pour les journalistes, ...