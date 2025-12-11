Des bombardiers US aux côtés de chasseurs japonais en réponse à des manoeuvres sino-russes

Des bombardiers américains à capacité nucléaire ont survolé mercredi la mer du Japon aux côtés d'avions de chasse japonais, a fait savoir Tokyo jeudi, dans ce qui constitue une démonstration de force à la suite de manoeuvres militaires conjointes de la Chine et de la Russie dans la région.

Tokyo et Washington ont "réaffirmé leur ferme détermination à prévenir toute tentative unilatérale de changer le statu quo par la force et ont confirmé l'état opérationnel" de l'armée japonaise et de l'armée américaine, est-il écrit dans un communiqué du ministère japonais de la Défense.

Le vol effectué par deux bombardiers stratégiques américains B-52 aux côtés de trois chasseurs japonais F-35 et de trois F-15 intervient après que Pékin a lancé la semaine dernière des exercices militaires dans la région.

Des bombardiers stratégiques chinois et russes ont effectué conjointement mardi des manoeuvres en mer de Chine orientale, tandis que des porte-avions chinois avaient auparavant procédé à des exercices près des îles japonaises d'Okinawa que Tokyo a dénoncés et que Washington a critiqués, réaffirmant alors son soutien "indéfectible" à son allié japonais.

Les relations entre Pékin et Tokyo se sont tendues à la suite de commentaires effectués le mois dernier par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à propos de Taïwan, que la Chine considère comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour ramener dans son giron.

Sanae Takaichi a déclaré en novembre devant le Parlement japonais qu'une potentielle attaque de la Chine contre Taïwan pourrait menacer la "survie" du Japon et déclencher une réponse militaire de la part de Tokyo.

(Kaori Kaneko et Tim Kelly; version française Jean Terzian)