Des bombardiers russes mettent la Corée du Sud en alerte

Message d'alerte aérienne à la télévision sud-coréenne, le 24 novembre 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

La Corée du Sud a affirmé mardi que des avions militaires russes avaient provoqué une alerte en entrant dans sa zone d'identification de défense aérienne, Moscou soulignant de son côté que ses bombardiers stratégiques survolaient les eaux internationales.

Séoul a convoqué l'attaché militaire russe, intimant à la Russie de prendre des mesures pour "empêcher la répétition" des faits et qualifiant l'incident "d'inacceptable".

Une première alerte, rectifiée par la suite, avait été émise à 8H00 (23H00 GMT) sur l'île d'Ulleung en mer du Japon, faisant état de l'entrée d'un "appareil nord-coréen présumé" dans "l'espace aérien" du pays, ce qui aurait constitué une escalade significative dans les tensions entre les deux Corées.

Une quarantaine de minutes plus tard, les autorités locales avaient émis un rectificatif.

"C'est un avion russe qui a violé l'espace aérien. Nous soulignons qu'il s'agissait d'un appareil russe", ont-elles indiqué, sans explication sur la cause de l'erreur.

Plusieurs médias sud-coréens de premier plan avaient eu le temps d'émettre des alertes à la Une sur le message initial, avant de rectifier leurs informations.

Le ministère sud-coréen de la Défense a dû par la suite souligner que des avions russes avaient atteint "la limite de l'espace aérien", suscitant le décollage d'avions de chasse pour les intercepter, mais qu'ils ne l'avaient pas pénétré et qu'aucun appareil nord-coréen n'avait été identifié.

Le ministère a affirmé que les alertes émises le matin sur l'île Ulleung - dont certaines appelaient les habitants à se rendre dans des abris - l'avaient été par précaution.

"Plusieurs avions militaires russes, et non nord-coréens, ont pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne de la Corée du Sud (KADIZ) au-dessus de la mer de l'Est", a finalement indiqué l'agence Yonhap, en référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon, citant des sources militaires.

Un appareil s'est approché de l'île d'Ulleung, au large de la côte est du pays, après avoir pénétré dans la zone.

La zone d'identification de défense aérienne ne correspond pas à l'espace souverain d'un pays. Elle est une aire tampon plus étendue dans laquelle les États procèdent au contrôle des aéronefs étrangers.

Bombardiers stratégiques russes

En général, les aéronefs étrangers s'annoncent avant de pénétrer dans la zone de défense aérienne d'un pays tiers, bien qu'ils n'y soient pas légalement obligés.

Il y a une semaine, l'armée sud-coréenne avait déjà indiqué avoir déployé des avions de combat après l'intrusion de plusieurs appareils militaires russes dans sa zone de défense aérienne. Le Japon avait également fait état d'une incursion d'appareils russes.

Selon le ministère sud-coréen de la Défense, les appareils russes sont entrés dans la zone de défense aérienne au-dessus de la mer du Japon et "l'ont quittée après que nos forces ont pris des mesures" en faisant décoller des chasseurs.

Les appareils russes ont pénétré dans la zone d'identification "sans notification préalable", selon la même source.

Le ministère russe de la Défense a objecté que ses appareils "avaient mené un vol programmé au-dessus des eaux internationales de la mer du Japon".

A certains moments de leur vol de dix heures, "les bombardiers stratégiques ont été accompagnés par des avions de combat d'États étrangers", a ajouté le ministère russe, sans plus de précision.

La Russie a noué une alliance militaire étroite avec la Corée du Nord, depuis qu'elle a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

"Nous avons souligné que l'entrée répétée d'aéronefs militaires russes dans notre zone d'identification de défense, de même que leur vol à proximité directe de l'espace aérien de la Corée du Sud, constituaient des actes inacceptables", a déclaré Kim Hak-jo, responsable de la politique internationale du ministère, après avoir protesté auprès de l'attaché militaire russe.

De telles actions "peuvent alimenter inutilement les tensions sur la péninsule coréenne et dans la région", a-t-il ajouté.

En juin, plus d'une dizaine d'appareils russes et chinois étaient entrés dans la zone de défense aérienne de la Corée du Sud, déclenchant le décollage d'avions de chasse pour leur interception.