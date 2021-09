Des bikers, des fans, une statue: journée d'hommage à Johnny Hallyday

Johnny Hallyday au festival de Cannes le 23 mai 1976 ( AFP / - )

Arrivée de 150 bikers, premières notes de musique, des fans venus de très loin... La journée d'hommage à Johnny Hallyday a démarré mardi matin à Paris, entre deux averses, quatre ans après la disparition du chanteur.

"Je suis venue spécialement d'Issoire en Auvergne, je n'aurais manqué ça pour rien au monde", déclare à l'AFP Monique Charrade, 53 ans, parmi les fans. Elle sera également au grand concert du soir.

Car cette journée est marquée par plusieurs temps forts. Dont l'inauguration de l'Esplanade Johnny, sur le vaste parvis devant Bercy, avec une plaque dévoilée en présence de Laeticia Hallyday, sa veuve, et d'Anne Hidalgo, maire de Paris.

"Johnny aurait été si fier" de voir son nom "ancré pour toujours dans le sol de Paris", a déclaré Laeticia Hallyday.

"Il était un roc", "Johnny est toujours parmi nous", a ajouté Anne Hidalgo. "Notre souhait était d'offrir un lieu en France où tous les fans pourraient venir se recueillir sans se rendre de l'autre côté de l'Atlantique".

Le chanteur a été enterré sur l'île de Saint-Barthélémy, aux Antilles.

"On aura enfin un lieu pour se retrouver entre fans de Johnny", se réjouit Véronique Berson, commerçante à Grandrieu (Lozère). "Ca méritait bien de faire 600 km, on l'attendait depuis longtemps cet hommage!".

Un mini concert s'est déroulé en matinée devant Bercy avec les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupaud (guitariste) et Yvan Cassar (metteur en son des albums symphoniques). Ils ont joué sous une tente transparente, pluie oblige.

Quelque 150 bikers et leurs motos étaient également présents, dont certains avaient escorté le cercueil de Johnny jusqu'à la Madeleine le 9 décembre 2017, pour les obsèques.

La salle parisienne de Bercy (aussi appelée Accor Arena) et ses alentours n'ont pas été choisis au hasard: le rockeur préféré des Français y a donné 101 concerts.

Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday, et les deux filles du couple Jade et Joy pendant l'inauguration de l'Esplanade Johnny à Toulouse, en juin 2019 ( AFP / Eric CABANIS )

- La station Bercy Johnny -

Le métro s'était lui aussi mis à l'heure de Johnny. Le temps d'une journée, la station Bercy a été rebaptisée par la RATP Bercy Johnny.

Une œuvre du plasticien Bertrand Lavier intitulée "Quelque chose de... ", allusion au célèbre tube, a été dévoilée au public: la statue, de 6 mètres de haut, est composée d'un mât en forme de manche de guitare, avec au sommet une Harley Davidson, qui a appartenu à Johnny.

Une représentation "figurative" de la star, selon son créateur, contestée par les écologistes parisiens, mais finalement approuvée par le Conseil de Paris.

Les festivités se poursuivaient en milieu de journée avec l'inauguration du "Johnny's Bar", géré par l'Accor Arena et dédié au chanteur disparu. On pourra y voir, entre autres, une guitare et un costume de scène de l'artiste prêtés par Laeticia Hallyday.

Et à 21H00, sur la scène de Bercy, débutera le concert "Johnny Hallyday que je t'aime", devant 10.000 fans et en direct sur France 2. Organisé par sa veuve, ce show aligne des têtes d'affiches (Florent Pagny, Patrick Bruel, Catherine Ringer, Louis Bertignac, Calogero, Gaëtan Roussel, Patrick Fiori, Julien Doré, etc.)

La voix du taulier résonnera dans la salle parisienne avec quelques titres tirés d'archives.

Ni David Hallyday ni Laura Smet, les deux premiers enfants de Johnny, ne participeront à cette fête. L'aîné du chanteur, "en tournée", s'est fait excuser. Laura Smet a décliné sur Instragram selon la veuve.

A la veille du quatrième anniversaire du décès du chanteur (dans la nuit du 5 au 6 décembre), les chansons de Johnny continuent de vivre: l'"Acte II" de ses grands titres en version symphonique vient de sortir, le premier opus s'était écoulé à plus de 500.000 exemplaires et ses titres ont du succès jusque sur les plateformes.

"Johnny, chez nous, c'est plus de 10% tous les ans. En janvier 2018, il avait 70.000 followers. A l'été 2021, 800.000. 47% ont entre 18-34 ans", souligne auprès de l'AFP Nicolas du Roy, directeur éditorial de Spotify.

