Des avocats japonais de Carlos Ghosn démissionnent après sa fuite au Liban

L'avocat japonais le plus médiatique de Carlos Ghosn, Junichiro Hironaka, a annoncé jeudi le retrait de tout son cabinet de l'ensemble du dossier Ghosn, une conséquence de la fuite illégale au Liban de l'ancien patron de Renault-Nissan arrêté au Japon en novembre 2018.« Aujourd'hui, nous avons remis au tribunal de Tokyo une lettre de démission de tous les avocats du cabinet Hironaka pour l'ensemble des affaires concernant Carlos Ghosn », a expliqué le défenseur dans un bref communiqué. « Il n'y aura pas de conférence de presse à ce sujet », a-t-il ajouté. Il s'était dit « abasourdi » par la fuite de Carlos Ghosn fin décembre.Cette décision n'est pas une totale surprise, car Junichiro Hironaka, 74 ans, avait signalé qu'il allait se retirer après l'évasion de son client. Mais il était en théorie possible que d'autres avocats de son cabinet prennent la relève sur l'épais dossier Carlos Ghosn.Un autre cabinet jette l'épongeDeux autres cabinets d'avocats japonais, celui de Hiroshi Kawatsu et celui de Takashi Takano, travaillaient aussi depuis un an avec Junichiro Hironaka pour défendre Carlos Ghosn, visé par quatre inculpations au Japon.Une source proche de Takashi Takano a précisé que lui et son équipe jetaient aussi l'éponge sur ce dossier. En revanche, Hiroshi Kawatsu, le meneur du groupe, va continuer de représenter Carlos Ghosn, selon le quotidien économique japonais Nikkei. Sollicité par l'AFP, son cabinet n'était toutefois pas en mesure de confirmer cette information dans l'immédiat.Lors des entretiens qu'il a accordés à divers médias depuis le Liban, Carlos Ghosn avait pourtant déclaré avoir toujours grand besoin de ses défenseurs japonais.Mais ceux-ci ont été précipités dans un grand embarras par la fuite de leur client, dont l'interdiction de quitter le Japon était une condition de sa libération sous caution pour laquelle ses avocats s'étaient portés garants.Pas de ...