Des avions de l'armée US déplacés d'une base britannique en raison d'une menace iranienne-WSJ

L'armée américaine a évacué lundi des appareils qui se trouvaient sur une base britannique en raison d'une menace iranienne, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes informées, plusieurs semaines après qu'un projet d'attaque présumé attribué à l'Iran a provoqué le retrait de bombardiers américains de la base britannique de Fairford.

Deux appareils de ravitaillement qui utilisaient la base de Mildenhall ont quitté les lieux lundi matin en direction de l'Allemagne, où les Etats-Unis disposent de nombreuses installations militaires, tandis que des ravitailleurs supplémentaires ont également été déplacés par la suite, vers l'Allemagne et d'autres lieux, selon le WSJ.

Pour l'heure, la nature exacte de la menace contre la base de Mildenhall fait toujours l'objet de discussions parmi les responsables américains, a ajouté le journal.

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré que le ministère n'avait pas pour habitude d'effectuer des commentaires sur l'"activité d'autres nations". "Des avions et d'autres actifs sont régulièrement déplacés en fonction des besoins opérationnels", a-t-il ajouté.

(Akanksha Khushi à Bangalore)