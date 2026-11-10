 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des avions de l'armée US déplacés d'une base britannique en raison d'une menace iranienne-WSJ
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 06:36

Ajouter Boursorama à vos sources

L'armée américaine a évacué lundi des appareils qui se trouvaient sur une base britannique en raison d'une menace iranienne, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes informées, plusieurs semaines après qu'un projet d'attaque présumé attribué à l'Iran a provoqué le retrait de bombardiers américains de la base britannique de Fairford.

Deux appareils de ravitaillement qui utilisaient la base de Mildenhall ont quitté les lieux lundi matin en direction de l'Allemagne, où les Etats-Unis disposent de nombreuses installations militaires, tandis que des ravitailleurs supplémentaires ont également été déplacés par la suite, vers l'Allemagne et d'autres lieux, selon le WSJ.

Pour l'heure, la nature exacte de la menace contre la base de Mildenhall fait toujours l'objet de discussions parmi les responsables américains, a ajouté le journal.

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré que le ministère n'avait pas pour habitude d'effectuer des commentaires sur l'"activité d'autres nations". "Des avions et d'autres actifs sont régulièrement déplacés en fonction des besoins opérationnels", a-t-il ajouté.

(Akanksha Khushi à Bangalore)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank