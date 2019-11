Des associations dénoncent un recul du gouvernement sur les élevages de poules en cages

Huit organisations rendent public un courrier du ministère de l'agriculture, qui leur était adressé fin octobre, proposant une définition qu'elles jugent restrictives d'un article de la loi EGalim.

C'était une des rares dispositions de la loi agriculture et alimentation (EGalim) portant sur le bien-être animal. En octobre 2018, les députés avaient voté l'interdiction des nouvelles constructions et réaménagements de cages pour les poules pondeuses. Un an après, le décret d'application de cette mesure n'est toujours pas paru et plusieurs associations de défense des animaux s'inquiètent d'une « marche arrière » du gouvernement.

Mardi 19 novembre, elles ont rendu public un courrier qui leur avait été envoyé par le ministère de l'agriculture, indiquant que la notion de « bâtiment réaménagé » serait circonscrite aux élevages augmentant leur surface de production. Autrement dit, il serait possible pour des exploitants de réaliser des investissements de rénovation de cages existantes, tant que la capacité de production ne grimpe pas.

Ce courrier, daté du 28 octobre, est adressé à huit associations de défense du bien-être animal par Isabelle Chmitelin, la directrice de cabinet du ministre de l'agriculture, Didier Guillaume. Le courrier réaffirme la volonté « d'accélérer la transition vers un mode d'élevage alternatif », mais insiste sur la nécessité que « les exploitants qui ne peuvent mener cette transition à court terme puissent conduire les améliorations indispensables au maintien des meilleures conditions d'élevages possibles pour les animaux encore détenus en cages ».

Dans ce document, la directrice de cabinet conclut : « Le ministre souhaite que soit respecté l'arbitrage retenu lors du vote de la loi, à savoir interdire toute augmentation de surface de poules pondeuses en cages, tout en permettant la rénovation des cages existantes. »

