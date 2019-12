Des associations dénoncent le maintien discret d'un avantage fiscal pour l'huile de palme

Exit l'huile de palme ? Ce produit, critiqué pour son impact environnemental, ne devait plus bénéficier d'exonération fiscale en France à compter du 1er janvier 2020. Mais à la faveur d'une astuce réglementaire, le gouvernement aurait trouvé un moyen de contourner cette mesure dont il ne voulait pas en continuant à avantager un ersatz d'huile de palme, affirmaient vendredi Mediapart et l'AFP.En décembre 2018, le député Modem Bruno Millienne avait introduit un amendement dans la loi de finances 2019 pour exclure les biocarburants « à base d'huile de palme » de la liste ouvrant droit à un taux réduit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), appelée à être remplacée par la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants (TIRIB). L'amendement avait été voté contre l'avis du gouvernement. Le groupe Total s'était aussi opposé à cette mesure qui remettait selon lui en cause la viabilité de sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône).Mais comme le révèle Mediapart, la direction générale des douanes et droits indirects a rédigé récemment une note qui exclut du mécanisme de la TIRIB les biocarburants produits « à partir de PFAD », à savoir de l'acide gras de palme, un sous-produit de l'huile de palme. « Ces biocarburants ne peuvent, en effet, pas être considérés comme des produits à base d'huile de palme », affirme le document daté du 19 décembre 2019.Pour Greenpeace, « un canular de mauvais aloi »Dès jeudi, le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) avait démenti l'intégration des PFAD à la niche fiscale, tout en indiquant que le gouvernement considérait bien que « ces produits ne sont pas de l'huile de palme, mais des résidus produits lors du raffinage ». Il avait précisé qu'une « concertation large et transparente se tiendra début janvier avec les acteurs économiques comme avec les associations environnementales ...