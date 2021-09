Des assises du Commerce à l'automne pour s'adapter à "la numérisation de l'économie"

Des assises du Commerce "se tiendront au mois de novembre" afin de "bâtir une stratégie de modernisation" du secteur qui a subi de profondes transformations avec la crise sanitaire, a annoncé Emmanuel Macron jeudi lors des Rencontres de l'U2P, qui représente les travailleurs indépendants.

"J'ai demandé à Bruno Le Maire (ministre de l'Economie) et Alain Griset (ministre des PME) d'organiser dans les prochaines semaines des assises du Commerce qui se tiendront au mois de novembre", a dit le président de la République.

"C'était une proposition de la Fédération du Commerce et de la Distribution, l'accord de principe date d'il y a près d'un an", explique Jacques Creyssel, le délégué général de la FCD.

Ces assises, dont la date n'est pas précisée, s'organiseront en quatre ateliers et doivent réunir "des chefs d'entreprises, des associations de consommateurs, des universitaires, des économistes, des géographes, des juristes, des sociologues, des organisations professionnelles et toutes les organisations syndicales", a précisé Bruno Le Maire lors d'un point presse.

L'objectif pour le gouvernement est de "faire les bons diagnostics et ensuite tracer des pistes réellement concrètes d'évolution", a dit Alain Griset.

Parmi les sujets annoncés par Bruno Le Maire, "l'adaptation du commerce à la numérisation de l'économie et aux nouveaux modes de consommation".

Les ventes en ligne ont explosé au cours de la pandémie et ont atteint 112 milliards d'euros en France en 2020, soit une progression de 8,5% sur un an, selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad).

Cette tendance a particulièrement profité aux géants du commerce en ligne comme Amazon, dont le volume d'affaires est évalué à 8,29 milliards d'euros en France, soit une croissance de 7%, selon le panéliste Kantar.

"Beaucoup de commerçants évoquent une concurrence déloyale des +pureplayer+", les commerces exclusivement en ligne, a dit le ministre, annonçant que la question fiscale de ces acteurs serait étudiée.

Et c'est "un gros chantier", estime Francis Palombi, président de la Confédération des Commerçants de France, qui dénonce "l'inégalité de traitement entre le grand e-commerce et le commerce physique".

"On a émis des suggestions sur des taxes à mettre en place auprès des +pureplayers+ pour soutenir la mise en place du numérique chez les commerçants physiques", a-t-il ajouté.

Les assises du Commerce se tiendront à cinq mois de l'élection présidentielle, alors que le gouvernement doit présenter sa recette budgétaire pour 2022 mercredi prochain.

"On aurait préféré que ça se fasse au moment de la loi de finances, mais on espère que le futur gouvernement reprendra les éléments issus du travail qui aura été fait", conclut Jacques Creyssel.

