Des assises des finances publiques prévues en avril, selon le ministère

Des assises des finances publiques seront organisées en avril sous l'égide du ministère de l'Economie et des Finances pour faire "un point d'étape" sur une revue lancée en vue de rétablir les dépenses publiques, a-t-on appris lundi auprès de Bercy.

Ces assises qui doivent réunir des économistes, des témoins internationaux, des représentants du monde économique, des parlementaires et des élus locaux avaient été initialement annoncées pour le mois de février.

"La revue des dépenses a été lancée en interne et des assises seront organisées pour faire un point d'étape de la revue des dépenses, cela sera plutôt début avril", a indiqué à l'AFP une source au sein de Bercy.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé en janvier l'organisation de revues annuelles afin d'"engager à nouveau le rétablissement des finances publiques", dégradées par de larges plans de soutien aux entreprises et aux ménages ces dernières années en raison de la crise sanitaire puis énergétique.

"Points de passage" obligatoires, ces examens détaillés des dépenses de l'Etat, des collectivités et des administrations sociales doivent permettre "d'identifier les réformes nécessaires au respect de notre trajectoire de finances publiques", avait précisé M. Le Maire à l'occasion de ses voeux.

Les conclusions de ces revues seront rendues "au plus tard le 1er avril pour nourrir les travaux parlementaires et budgétaires", avait-il ajouté.

Le gouvernement espère faire repasser le déficit public sous la limite européenne des 3% en 2027.

L'annonce de revues annuelles et d'assises des finances publiques s'inscrit dans l'intention affichée depuis plusieurs mois par l'exécutif de mettre fin au +quoi qu'il en coûte+ décrété par Emmanuel Macron à l'orée de la crise sanitaire, et prolongé par de nombreuses mesures de soutien aux ménages et aux entreprises en réaction aux conséquences de l'offensive militaire russe en Ukraine.