Des applis pour en finir avec la cigarette

« La Matinale » vous accompagne et vous conseille dans votre vie connectée. En ce mois de novembre élu #moissanstabac, focus sur trois outils pour surmonter l'addiction à la nicotine.

Ecraser la dernière cigarette et vider le cendrier pour le remiser aux oubliettes, avec briquets et rituels ? C'est indéniable : se débarrasser d'une (mauvaise) habitude ancrée depuis des décennies paraît insurmontable. Les meilleures résolutions sont difficiles à tenir sur la durée, faute d'une volonté de fer et du soutien sans faille de son entourage. Si la motivation est là, pourquoi ne pas l'aiguiser avec d'inflexibles applis, d'un soutien à toute épreuve et sous la main 24 heures sur 24 ? Prêt à commencer à arrêter à l'occasion du #moissanstabac ?

Avant de s'y mettre

Smartphone en main, par quoi commencer ? Sans aucun doute, par désinstaller l'appli Tabac Spot : elle est capable, par la géolocalisation, de débusquer aux quatre coins de France le bureau de tabac à deux pas de soi. A quoi bon, puisqu'il n'y a plus lieu de s'approvisionner ? Vous n'en disposiez pas ? Mettez votre index à l'index, inutile de la télécharger.

Une fois allégé(e) de cette appli, pourquoi ne pas céder sa place à Smokerface. On sait les méfaits du tabac, notamment sur la peau, et son vieillissement accéléré. Autant en avoir le cœur net : un selfie et, tenant compte de sa consommation et du temps qui passe - jusqu'à + 15 ans - notre belle frimousse, transformé en gif tristement animé et toussotant, part en fumée sous nos yeux. Motivé(e) ?

Etre coaché avec Stop-tabac

La volonté est pri-mor-diale. Sans elle, peu de chances de vaincre une addiction. Aussi le contexte doit-il être idéalement choisi et les motivations solides. Pour étayer le sevrage, outre un avis médical et des produits pour atténuer les symptômes de manque, les activités de diversion et le soutien de son entourage ou d'un coach sont essentiels.

