information fournie par So Foot • 19/09/2023 à 10:58

Des Anglais et un sol glissant : devinez le passe-temps des fans de Newcastle à Milan

Pitié, faites qu’ils pleuvent à Paris le 28 novembre prochain.

La fièvre de la Ligue des champions reprend de plus belle pour Newcastle. En effet, 20 ans après sa dernière apparition dans la reine des compétitions européennes, l’actuel 12 e de Premier League retrouve les prestigieuses soirées de C1 face à l’AC Milan, à San Siro qui plus est ! Et pour sa première rencontre de cette phase de groupe, nombreux sont les supporters anglais à avoir fait le déplacement.…

JF pour SOFOOT.com