Des anciennes gloires argentines au soutien d'Infantino
Pas ca Javier, pas aujourd’hui, après tout ce que tu as fait… Alors que Samuel Eto’o s’était récemment rangé du côté de Gianni Infantino, Javier Pastore et Zanetti et Esteban Cambiasso, trois anciennes gloires du foot argentin ont elles aussi décidé d’apporter leur soutien au président de l’instance. Ceux qui furent un temps artistes sur le terrain ont communiqué leur fidélité envers Infantino par une déclaration commune sur Instagram.
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