Des alertes à la bombe signalées dans des écoles en Allemagne et au Danemark

Plusieurs établissements scolaires en Allemagne et au Danemark ont signalé avoir reçu par courriels lundi dans la matinée des alertes à la bombe, selon les autorités locales, dernier épisode en date d'une vague d'alertes similaires à travers toute l'Europe.

"A l'heure actuelle, rien n'indique que les écoles contactées jusqu'à présent soient confrontées à une menace spécifique", écrit dans un communiqué la police de Fribourg, ville du sud-ouest de l'Allemagne, précisant que 450 écoles étaient concernées dans tout le pays.

La police de Berlin a abondé dans le même sens en ce qui concerne la nature de la menace, tandis que celle du Land de Thuringe a déclaré avoir demandé aux écoles de poursuivre leurs activités normalement, car l'intention apparente des auteurs était de semer la panique sans passer à l'acte.

La police danoise, de son côté, a dit enquêter sur des alertes à la bombe visant plusieurs écoles à travers le pays, tout en précisant qu'il n'y avait pour l'instant aucune raison de s'inquiéter.

Une série de canulars et de cyberattaques a récemment touché des écoles, des supermarchés, des banques de sang, des systèmes de contrôle du trafic aérien et des chaînes de télévision à travers l'Europe, perturbant ainsi la vie quotidienne des habitants.

La semaine dernière, plus de dix écoles en Espagne ont été évacuées après avoir reçu des alertes à la bombe par courriel.

Des écoles en Italie ont également été évacuées au début du mois, des milliers d'entre elles ayant reçu des alertes électroniques à la bombe.

(Reportage Ludwig Burger, Soren Jeppesen et Louise Rasmussen; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)