Des agriculteurs en colère bloquent le centre de Dijon

Un tracteur garé devant le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté pour protester contre les conséquences de la censure gouvernementale et de l'accord UE-Mercosur, à Dijon, le 11 décembre 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Des dizaines de tracteurs ont bloqué mercredi le centre de Dijon, déversant fumier et pneus usagés en signe de protestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur et la censure du gouvernement.

"Paysans sans blé", "N'importons pas ce que l'on a interdit en France", était-il inscrit sur des panneaux accrochés à la calandre des tracteurs stationnés face au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à la Maison de l'Europe et près de la préfecture.

Des bennes chargées de vieux pneus, paille et lisier, ont déversé leur chargement devant la Maison de l'Europe. Un important dispositif policier les a empêché de faire de même devant la préfecture, sans que cela ne provoque de troubles.

"Plus d'une centaine" de tracteurs étaient présents, selon les syndicats organisateurs, la FDSEA (majoritaire) et les JA (Jeunes agriculteurs) qui dénoncent "l'accord honteux" entre l'Union européenne et le Mercosur et la censure du gouvernement Barnier. La préfecture en a dénombré 73.

"On réclame que le prochain gouvernement reprenne intégralement ce qui était dans le projet de loi agricole qui devait être validé début janvier", a déclaré à l'AFP le président de la FDSEA de Côte d'Or, Jacques de Loisy.

"On continuera à avoir des actions fortes et massives", a-t-il ajouté sous les coups de klaxon des engins agricoles.

"On veut un gouvernement qui prenne conscience des problématiques agricoles encore plus que ce qu'on connaissait auparavant", a renchéri Yannick Salomon, secrétaire générale des JA de Côte d'Or.

Lundi soir, la permanence de trois députés NFP et un RN de la région, qui ont voté la censure, a été emmurée par des manifestants, comme de nombreuses autres dans le reste du pays.

L'une des députées visées, l’écologiste Catherine Hervieu, a été touchée par un jet de peinture alors qu'elle discutait avec des agriculteurs qui muraient sa permanence. Elle a cependant décidé de ne pas porter plainte.