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Des affrontements entre policiers et supporters près du Parc des Princes
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 20:46

Des affrontements entre policiers et supporters près du Parc des Princes

Des affrontements entre policiers et supporters près du Parc des Princes

Pourvu que la fête ne dégénère pas. Alors que tout Paris retient son souffle, les esprits s’échauffent dans les alentours du Parc des Princes. Pendant le match, d’importants mouvements de foule se sont produits près de l’enceinte parisienne , provoquant des affrontements entre fans parisiens et forces de l’ordre.

Intervention de la police avec nombreux coups de matraque pour disperser un groupe de supporters près du Parc des Princes.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/PBQZlELxhN…

TJ pour SOFOOT.com

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