Dernière ligne droite pour l'élection du "Mollusque de l'année"

Micromelo undatus, colloquially known as the Wavy Bubble Snail, eats bristly ringworms ( Senckenberg Research Institute / AKETA HERRERO BARRENCUA )

Depuis deux semaines et sans le savoir, cinq mollusques rampent sur un podium insolite : le concours du "Mollusque de l'année" se termine ce dimanche, et il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur.

Le vote est organisé depuis deux ans par un centre d'étude de la biodiversité génomique (LOEWE), basé à Francfort, en Allemagne.

Les spécialistes ont effectué un premier tri parmi les plus de 85.000 espèces de mollusques connues dans le monde (escargots terrestres et marins, limaces, huîtres, etc.).

Depuis le 1er mars, les amateurs peuvent voter en ligne pour élire le plus beau.

Le mollusque gagnant verra son génome cartographié, afin de mieux comprendre son évolution et ses avantages potentiels pour l'humanité.

L'année dernière, le gagnant était un spectaculaire escargot peint cubain (Polymita picta).

Les finalistes de cette année sont: l'ormeau chilien connu sous le nom de "loco" (Concholepas concholepas), la limace léopard (Limax maximus), un escargot de mer sans coquille connu sous le nom de micromelo undatus, une huître géante des profondeurs (Neopycnodonte zibrowii) et une limace de mer à cornes (Hermissenda crassicornis).

Tous ont une tête, un tube intestin et un "pied" musculaire pour se déplacer.

Les mollusques existent depuis plus de 500 millions d'années et représentent, après les insectes, la subdivision animale la plus peuplée de la planète.

"De tous les invertébrés, les mollusques sont les plus appréciés par l'homme, mais cet embranchement est étonnamment négligé dans la recherche génétique", a déclaré à l'AFP Carola Greve, directrice du laboratoire LOEWE.