Dernière ligne droite du procès de Jonathann Daval : les parties civiles veulent "toute la vérité"

Appelée pour la dernière fois à la barre de la cour d'assises de la Haute-Saône où le procès s'est ouvert lundi, Isabelle Fouillot refuse de croire que sa fille ait été tuée pour "de simples mots". Elle a tout tenté pour lui arracher d'ultimes explications. "Je pense qu'Alexia voulait s'en aller, c'est pour ça que tu l'as tuée ?", a interrogé d'une voix douce, presque maternelle.

Mais l'accusé a répliqué par un "non" sans appel à celle qu'il appelait autrefois "maman" et qu'il continue d'appeler par son prénom.

Dépitée, Isabelle Fouillot a achevé sa déposition par ces mots prononcés froidement : "Je te souhaite un bon séjour en prison, Jonathann. Adieu."

"C'est une dispute, Isabelle, faut le croire (...) J'ai perdu pied. Tout est ressorti en moi, toutes ces années de colère, que j'ai emmagasinées, ces reproches", a-t-il soutenu, maintenant sa déposition de la veille.

"Quel gâchis. Tu as détruit Alexia et tu nous a détruits aussi", a lâché la mère d'Alexia.

Jeudi, Jonathann Daval avait reconnu pour la première fois avoir sciemment "donné la mort" à son épouse en l'étranglant longuement à l'issue, affirme-t-il, d'une violente dispute.

Ce procès restera dans les annales pour son intensité, mais aussi pour le rôle central joué par la partie civile dans le prétoire comme devant les caméras.

Ce fut une nouvelle fois le cas vendredi matin avant le reprise des débats quand Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia, a résumé dans une interview à BFMTV toute l'ambivalence des sentiments qui l'animent encore à l'endroit de son gendre.

La soeur et le beau-frère d'Alexia Daval, Stéphanie et Gregory Gay, ses parents Isabelle et Jean-Pierre Fouillot et l'avocat de la famille d'Alexia, Gilles-Jean Portejoie, à Vesoul le 19 novembre 2020 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )