Dernier adieu à Catherine Laborde, sous le ciel gris de Paris

Un participant aux funérailles tient la première page d'un magazine montrant un portrait de l'ancienne présentatrice météo de la télévision Catherine Laborde, le jour de sa cérémonie funéraire, à l'église Saint-Roch à Paris le 6 février 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Téléspectateurs fidèles, personnalités des médias et proches ont dit adieu jeudi à Paris à l'ancienne présentatrice météo Catherine Laborde, décrite comme "un être de lumière", a constaté une journaliste de l'AFP.

Le Premier ministre François Bayrou, qui a été son camarade de classe préparatoire à Bordeaux et était resté un ami, a assisté à la cérémonie en l'église Saint-Roch, dans le centre de la capitale. Il n'a pas pris la parole en public.

Figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017, Catherine Laborde, décédée le 28 janvier à 73 ans, souffrait depuis 2014 d'une maladie neurodégénérative, la démence à corps de Lewy.

"Elle parlait sans honte des symptômes qui l'envahissaient", a témoigné Philippe de Linares, président de l'association des aidants et malades à corps de Lewy, dans laquelle elle s'était investie.

L'animatrice de télévision Evelyne Dheliat lors de la cérémonie funéraire de l'ancienne présentatrice météo de la télévision Catherine Laborde, à l'église Saint-Roch à Paris le 6 février 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Les figures de la télévision et de la radio étaient présentes en nombre à ce dernier hommage: Evelyne Dhéliat et Louis Bodin, également présentateurs météo, mais aussi Véronique Genest, Sébastien Folin, Jean-Luc Reichmann et encore Claire Chazal.

Devant la presse, les présentateurs des JT de TF1 Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau ont rappelé la personnalité "solaire" de Catherine Laborde et aussi son "savoir encyclopédique".

"Le temps restera couvert" par son absence, a dit durant la cérémonie l'ancien chroniqueur Guy Carlier, qui lui avait écrit une pièce de théâtre.

Son conjoint Thomas Stern a rappelé "la grâce cristalline" de sa voix, quand sa soeur, la journaliste Françoise Laborde, a raconté lui avoir suggéré de se présenter pour un remplacement d'été à la météo de TF1, alors qu'elle ne voulait pas renoncer à sa carrière initiale d'actrice.

"Tu ne t'attendais pas à ce que la météo t'apporte autant de bonheur et de satisfaction", ainsi qu'"un tel amour du public", a-t-elle confié.

Catherine Laborde voulait que ses obsèques se tiennent en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes. Son cercueil de bois clair est sorti de l'église sous les applaudissements.