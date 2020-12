Dernier 13H de TF1 à la gloire du vétéran Pernaut

Jean-Pierre Pernaut, présentateur historique du journal de 13h sur TF1, le 12 février 2015 dans un studio à Boulogne-Billancourt, à l'ouest de Paris ( AFP / Martin BUREAU )

TF1 a rendu un hommage appuyé à Jean-Pierre Pernaut qui officiait pour la dernière fois aux manettes du JT de 13H après 33 ans à sa tête, avant de partir, non pas en retraite mais sur de nouveaux projets dont une émission hebdomadaire.

"Merci Jean-Pierre!": c'était le dernier JT de la gloire pour "JPP" qui a pris un format extra-large de près d'une heure et demie pour réunir les nombreux témoignages d'amour de collaborateurs, des téléspectateurs, de stars et de proches au journaliste.

"Merci, je vous aime, je ne vous oublierai jamais", a conclu des larmes dans la voix Jean-Pierre Pernaut, qui avait surpris à la mi-septembre en annonçant sa décision d'arrêter ce journal qu'il animait depuis 1988.

De fait, TF1 a offert une haie d'honneur à son journaliste vedette: diffusion du JT sur écran géant à Quevauvillers, sa ville natale en Picardie; innombrables mercis des correspondants en région, messages de stars, de Dany Boon ("Ben, pourquoi q't'arrêtes biloute ?") à Romain Grosjean, symbole de sa passion pour le sport automobile, en passant par Mathilde Seigner.

"Je n'ai pas de regrets, ça a été une aventure extraordinaire, et je laisse le 13H dans un état formidable", avait assuré le présentateur, âgé de 70 ans, lors d'un entretien à l'AFP.

Après avoir présenté, selon ses propres calculs, quelque 7.000 JT, Jean-Pierre Pernaut a préféré se retirer du journal de la mi-journée alors qu'il est au plus haut des audiences et de sa popularité.

Car le succès du "taulier", comme le surnomment ses collègues de TF1, ne se dément pas: il battait encore jeudi son record d'audience depuis le mois d'avril 2018 en attirant 6 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience à 46,5%.

- Pas de retraite pour "JPP" -

Du coup, si "JPP" raccroche sur le 13H, hors de question d'arrêter complètement. Bien au contraire, il fourmille de projets au sein du groupe TF1, chaîne qu'il a intégrée dès sa création début janvier 1975.

Au programme du "boss" --son autre sobriquet--, le développement de "JPP TV", une plateforme en ligne depuis jeudi pour proposer des sujets régionaux créés par TF1, et le lancement le 9 janvier sur LCI, la chaîne d'info du groupe, d'une émission hebdomadaire baptisée "Jean-Pierre et vous".

"Ce sera une émission sur l'actualité vue par les Français, qui interviendront en direct avec nous depuis plusieurs régions, pour commenter et réagir", avec des journalistes de LCI qui répondront en plateau à leurs questions.

Sans oublier la réalisation de trois ou quatre longs reportages par an, consacrés aux régions, pour le magazine de TF1 "Grands reportages", la préparation d'un livre, dont la parution est prévue pour février, et un projet d'écriture de pièce de théâtre avec sa femme Nathalie Marquay.

Autant d'activités avec pour fil rouge la proximité avec les régions et leurs habitants, qu'il n'a eu de cesse de promouvoir dans son JT quotidien.

"La révolution du 13H, c'est qu'on a été les premiers à vouloir faire un journal destiné à ceux qui le regardaient et à créer un réseau très solide de correspondants en régions, et on a pris beaucoup d'avance", assure Jean-Pierre Pernaut.

- Un "mec attaché à des racines"-

Une image de proximité volontiers surlignée qui lui a valu d'être souvent taxé de populisme. "Si le populisme c'est d'être proche des gens, je suis populiste", a-t-il répondu lors d'une entretien diffusé dimanche sur TF1.

Egalement raillé pour son "côté beauf", Pernaut s'en amuse et se dit "un peu provocateur". "Je la cultive l'image du réac' mais ce n'est pas le réac', c'est le mec qui est attaché à des racines, à des cultures régionales", explique-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient nombreuses. Dans le milieu politique, son départ a été particulièrement souligné à droite tant par des personnalité d'extrême-droite (Marine Le Pen, Jordan Bardella, Robert Ménard) que de la droite classique (Valérie Pécresse, Xavier Bertrand) ou souverainiste (Nicolas Dupont-Aignan).

La relève est assurée et prête à démarrer dès le 4 janvier. TF1 a misé sur l'ex-concurrente de "JPP" sur sa tranche horaire: Marie-Sophie Lacarrau, débauchée de France 2 où elle présentait le JT depuis 2016. Elle reprendra la bataille des audiences face à son ancien collègue Julian Bugier.

Celle-ci est apparue à la fin du dernier JT, pour être intronisée par JPP. "J'ai pris des notes... j'ai bien compris quelle était ma feuille de route", a-t-elle glissé dans un sourire avant de lancer le documentaire dédié à son prédécesseur.

