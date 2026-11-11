Dernier 11-Novembre pour Macron, Le Pen appelle à "l'unité", Mélenchon à se souvenir de l'Histoire

Le président Emmanuel Macron dépose une garbe de fleurs lors des commémorations du 11 novembre, à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918, le 11 novembre 2026 sur les Champs-Elysées à Paris ( POOL / Teresa Suarez )

À moins de six mois de la présidentielle, les commémorations du 11-Novembre ont une teinte politique. Emmanuel Macron a présidé mercredi sa dernière cérémonie à Paris tandis que les candidats à sa succession ont affiché leurs positions.

Marine Le Pen (RN), favorite des sondages, a ainsi martelé un message d'"unité" de la Nation, tandis que Jean-Luc Mélenchon a livré un discours pacifiste en appelant à se souvenir de l'Histoire pour ne pas "la voir se renouveler", et en défendant ses positions sur l'Ukraine.

Emmanuel Macron a lui commémoré l'anniversaire de l'Armistice de 1918 pour la dixième et dernière fois en tant que chef de l'État.

"Derrière chaque uniforme, il y a le courage. Derrière chaque sacrifice, une famille. Derrière chaque héros, la France qui se souvient", a écrit le président sur X avant le début des commémorations.

Il s'est d'abord rendu en bas des Champs-Élysées, où il a été accueilli par son Premier ministre Sébastien Lecornu, avant de déposer une gerbe devant la statue de Georges Clemenceau, surnommé "le Père la Victoire" pour son rôle décisif dans la Première Guerre mondiale.

Le chef de l'Etat a rendu honneur au drapeau et passé en revue les troupes avant de raviver la flamme du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe.

L'air solennel et la veste décorée d'un bleuet, symbole en hommage aux Morts pour la France, il a écouté les noms des cinq soldats morts en service en 2026 puis La Marseillaise.

Parmi les participants se trouvaient notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy ou encore l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

"Maudite soit la guerre"

Emmanuel Macron a exprimé d'un ton ému son "immense gratitude" aux anciens combattants.

"C'est une immense fierté pour moi, depuis près de dix ans, d'être là où je suis", a-t-il dit.

Le président Emmanuel Macron lors des commémorations du le 11 novembre, à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice de 1918, le 11 novembre 2026 sur les Champs-Elysées à Paris ( POOL / Teresa Suarez )

Le président a défendu l'importance du 11-Novembre, "un repère" et "une nécessité" selon lui.

En pleine mobilisation lycéenne, l'instauration à l'école d'une cérémonie annuelle a suscité une polémique.

Des syndicats enseignants ont critiqué le fait que des élus et militaires puissent y participer et dénoncé une "militarisation" de l'école.

Marine Le Pen, comme à son habitude dans son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, a semblé aussi y faire référence.

"On ne construit pas la paix ni le sentiment d'appartenance nationale (...) sur l'oubli", "on ne forme pas des citoyens éclairés (...) quand ceux-ci ignorent l'Histoire et tout particulièrement leur histoire propre", a-t-elle dit.

Ces commémorations doivent nous rappeler que "dans les pires heures que traverse la patrie, il n'y a pas d'autre voie pour le salut du peuple que la lucidité, la volonté et l'unité", a également lancé la prétendante à l'Elysée, largement en tête des intentions de vote.

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est lui rendu dans la Creuse. "Maudite soit la guerre", a-t-il déclaré devant le monument aux morts pacifiste de Gentioux.

"Qui ne connaît son histoire et ne l'a méditée s'expose à la voir se renouveler, sans être capable d’en reconnaître les traits lorsqu’elle s’avance. C’est notre mission, à nous les Insoumis, de porter l’Histoire", a-t-il ajouté.

Le leader de LFI a provoqué une polémique en plaidant le week-end dernier pour que la population du Donbass, région en grande partie occupée par la Russie dans l'est ukrainien, soit consultée en cas de concessions territoriales.

Le candidat LFI à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, prononce un discours lors d’une cérémonie devant un monument dédié aux morts de la Première Guerre mondiale, à Gentioux-Pigerolles, le 11 novembre 2026 dans la Creuse ( AFP / Pascal LACHENAUD )

"Je le redis, puisqu'on m'a cherché noise sur le sujet, il faut que la Russie évacue l'Ukraine où elle n'a rien à faire", a assuré mercredi le candidat, souvent accusé d'être aligné avec l'argumentaire du Kremlin.

Tout en réaffirmant qu'une modification de frontières ne pouvait se faire sans "demander aux populations leur avis".