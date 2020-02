Dérives à la Sorbonne #5 ? Les journalistes, ces grands méchants loups

Aux heures de pointe, les couloirs exigus de l'université sont vite engorgés. L'on doit se faufiler entre les élèves qui attendent l'ouverture de leur salle. À 10 heures, impossible de faire un pas sans être arrêté par quelqu'un. Les conversations se mélangent et forment un brouhaha désagréable. Nous trouvons enfin la salle de classe. En ce retour des vacances de la Toussaint, et depuis quelques jours, les cours s'orientent vers une critique acerbe et pas toujours bien justifiée du monde médiatique.Dans les cultural studies, la société tout entière se divise entre « dominants » et « dominés ». Partant de ce constat, il faut trouver des responsables, les médias en prennent pour leur grade. Ainsi, une séance commence par « les médias cherchent à imposer une domination idéologique ».Le « système médiatique » est régulièrement mis en accusation par le corps enseignant. Cette critique apparaît dans tous les cours proposés par ce Master ? qui annonce pourtant sur sa plaquette une formation au monde des médias. De manière récurrente, les professeurs vont ainsi affirmer l'existence d'une « visée hégémonique idéologique » qui le structurerait. Pour se faire, la figure de proue des cultural studies, Stuart Hall, est régulièrement invoquée. Notamment connu pour ses travaux sur les médias, il est paraphrasé par un enseignant : « L'idée importante est que les médias ont une tendance systématique à reproduire la...