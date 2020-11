Derby Lyon-Saint-Étienne : passage interdit, sauf riverains

Le 121e derby prend la forme d'une querelle de voisinage, où Lyonnais et Stéphanois devront tirer les rideaux pour s'expliquer dans un hall vide. Que voulez-vous, dans cette France confinée et privée d'Europe, il faut bien pimenter un peu ce triste quotidien.

LyonSaint-Étienne le 08/11/2020 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Le mot était stratégiquement scotché sur la porte, comme ce post-it destiné à l'agent EDF au moment du relevé des compteurs. Pas de kilowatt, mais un message dicté par les supporters lyonnais et déployé dans une tribune vide lors du dernier match à domicile contre Monaco (4-1).Comme pour rappeler que ce rendez-vous est un des plus importants de l'année. Et peut-être plus que d'habitude : pour la première fois depuis 23 ans, l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Étienne sont tous deux cloîtrés dans leur propres frontières, interdits d'Europe et donc centrés sur leurs affaires domestiques. En plein confinement, coupés du monde extérieur, ils ont ce dimanche l'occasion de laver leur linge sale en famille. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui manque actuellement entre des Gones qui amorcent leur opération reconquête en jouant contre nature et des Verts effectuant le plus court déplacement de l'année pour mettre fin à une série de cinq défaites et de deux matchs sans avoir cadré une seule frappe. Vous l'aurez compris, l'heure n'est pas à la fête.