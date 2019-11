Dérapage budgétaire : ce qu'en dit Guy Abeille, le père des «3 %»

Lorsque nous avons rencontré Guy Abeille pour la première fois, il y a six ans, il nous avait raconté comment est née « en moins d'une heure, sur un coin de table » la règle des 3 %. Cette règle qui veut qu'un État limite son déficit annuel à 3 % de la richesse produite. C'était un soir de mai 1981, à la demande de François Mitterrand qui cherchait une règle « simple » et « qui sonne économiste » pour repousser les demandes de rallonges budgétaires de ses ministres. Deux jeunes hauts-fonctionnaires alors en poste à la direction du Budget, Guy Abeille et Roland de Villepin ( NDLR : cousin de Dominique ), planchent alors sur le sujet. .

Le PIB (produit intérieur brut) ? Tout le monde s'y réfère en économie. 3 % ? Pourquoi pas, 2 % cela aurait mis trop de pression sur la France, qui était déjà à près d'un milliard de francs de déficit. Et Guy Abeille d'expliquer : « Mitterrand voulait une norme, on la lui a donnée. On ne pensait pas que ça allait déborder au-delà de 1981. » Mitterrand et Fabius reprennent à leur compte cette référence, des économistes étrangers la théorisent, le reste de l'Europe s'en inspire, jusqu'à ce que la règle soit adoptée lors du sommet de Maastricht de 1991. Puis inscrite dans le Traité du même nom.

Son initiateur, Guy Abeille, après l'annonce par Emmanuel Macron de mesures coûteuses - et pour l'heure non financées - pour tenter d'éteindre l'incendie des Gilets jaunes, on s'attendait donc à le rencontrer austère et catastrophé... Mais pas du tout ! Voilà que l'on se retrouve face à un homme compréhensif. Certes, la France « descend d'un palier sur le cheminement qu'elle devait suivre », relève cet homme charmant et attentionné, attablé dans un café de la rive gauche à Paris. Mais ce statisticien de formation, 67 ans, vêtu d'un pull bleu et d'une écharpe claire, « ne voit pas comment, politiquement, on pouvait faire autrement... ...