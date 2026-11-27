Une locomotive déraillée (g) lors du début des opérations de relevage du train accidenté à Cléon, le 15 septembre 2026 en Seine-Maritime ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Un jeune âgé d'une vingtaine d'années, "présentant une déficience intellectuelle prononcée", a été mis en examen vendredi pour "blessures involontaires" après le déraillement d'un TER en Normandie qui a fait 44 blessés, a annoncé le parquet.

Un morceau de rail avait été retrouvé sur les voies immédiatement après l'accident, survenu le 11 septembre, laissant initialement penser à un acte de malveillance.

Mais le jeune homme a reconnu en garde à vue avoir tenté de voler ce morceau de rail avant de l'abandonner "en urgence" à l'arrivée d'un train, provoquant l'accident sur la commune de Cléon (Seine-Maritime), près de Rouen.

Le suspect, sous "curatelle renforcée", a été placé sous "contrôle judiciaire strict" car son état de santé est "incompatible avec une incarcération", souligne dans un communiqué le procureur de la République de Rouen, Sébastien Gallois.

Une expertise psychiatrique effectuée pendant sa garde à vue a conclu à une altération de son discernement lors des faits.

Hormis le jeune mis en examen, "en l'état des investigations menées, aucun autre individu ne paraît impliqué dans ces faits, et donc toute autre hypothèse évoquée par certains", comme une "ingérence" d'États étrangers, "doit être écartée", souligne M. Gallois.

Le frère et le père hors de cause

Présenté vendredi matin aux juges d'instruction chargés de l'enquête, le jeune homme, sans antécédent judiciaire, a notamment été mis en examen pour blessures involontaires, tentative de vol et dépôt d'objet sur une ligne de transport.

Outre le suspect, son frère jumeau, leur père âgé de 45 ans et un quatrième homme n'appartenant pas à la famille avaient été interpellés lundi matin près de Rouen, pour au moins trois d'entre eux dans un camp de gens du voyage situé "à proximité" du site du déraillement, selon des sources policières.

Les trois autres hommes ont été mis hors de cause à ce stade des investigations, précise M. Gallois.

Des cheminots travaillent au retrait d’un wagon après le déraillement d'un train à Cléon, le 16 septembre 2026 en Seine-Maritine ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Le déraillement s'est produit le 11 septembre vers 19H45 entre les gares de Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime).

La locomotive du train, avec 186 passagers à bord, s'était retournée dans un fossé et les rames suivantes avaient été lourdement endommagées.

Au total, 44 personnes avaient été blessées, dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue". Ses jours ne sont plus en danger.

Un suraccident évité selon le BEA

Dans une enquête technique révélée la semaine dernière, le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a estimé que le déraillement aurait par ailleurs pu être aggravé par une collision entre un autre train et des voyageurs sur les voies, évitée de justesse.

Des agents de la SNCF entament les opérations de relevage d'un train accidenté après le déraillement de sa locomotive à Cléon, le 15 septembre 2026 en Seine-Maritime ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Le conducteur, sa motrice étant renversée, n'a pas été en mesure de prévenir l'autorité qui régule la circulation, et un train venant en sens inverse a été stoppé à 2.000 mètres du lieu de l'accident, selon le BEA-TT.

L'agent d'accompagnement de la SNCF a cependant "immédiatement lancé l'alerte" par téléphone, "s'est inquiété de l'état des victimes" et a "accompagné les passagers pour sortir de la voiture", selon ce rapport.

Le chantier de relevage du train a démarré quelques jours après le déraillement et il a fallu plusieurs semaines de travaux afin de rétablir la circulation.