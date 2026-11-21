Déraillement en Normandie : la SNCF défend ses agents après un premier point d'enquête

La locomotive lors du début des opérations de relevage du train accidenté à Cléon en Seine-Maritime, le 15 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )

SNCF Voyageurs a défendu samedi les actions menées par la cheffe de bord et le conducteur après le déraillement d'un train régional en septembre en Normandie, au lendemain d'un point d'enquêteurs qui a souligné l'absence de signalement auprès du service de gestion des circulations.

L'accident s'était déroulé le 13 septembre, avec le déraillement d'un TER Rouen-Caen à Cléon (Seine-Maritime), blessant 44 personnes, dont une grièvement.

"SNCF Voyageurs tient à préciser que les éléments connus de l'enquête n'amènent en rien à considérer qu'un risque de suraccident aurait été pris suite à ce déraillement. La cheffe de bord a immédiatement donné l'alerte avec son téléphone de service. Le conducteur, après s'être extrait de la cabine, a également donné l'alerte en utilisant son téléphone personnel, la radio sol-train étant devenue inopérante et son téléphone de service indisponible suite au choc provoqué par le déraillement", a indiqué samedi la filiale de la SNCF dans un communiqué.

Selon SNCF Voyageurs, ces actions ont permis d'interrompre la circulation dans la zone "où un train venant en sens inverse était attendu quelques minutes plus tard".

La filiale souligne le "professionnalisme" de ses agents et n'avoir pas identifié de "manquement".

Le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a émis vendredi "une recommandation en cours d'enquête à destination de SNCF Voyageurs" et indiqué à cette occasion que le service de gestion des circulations (SGC) de SNCF Réseau n'avait pas été prévenu par les agents du train comme le demande la procédure après un déraillement.

Le conducteur, sa motrice étant renversée, n'était pas en mesure de prévenir le SGC. L'agent "a immédiatement lancé l'alerte" en appelant une autre structure de coordination, le "centre opérationnel de production". Et "il s'est aussi inquiété de l'état des victimes et a accompagné les passagers pour sortir de la voiture", selon l'enquête technique menée en parallèle de l'enquête judiciaire.

Mais certains de ces passagers se sont retrouvés sur la voie opposée, où arrivait un autre train, "arrêté à seulement 2.000 m de la zone de danger sur ordre d'un agent de circulation", selon le BEA-TT.

"Si l'événement le plus redouté n'a pas eu lieu, on le doit peut-être aussi à un heureux concours de circonstances sur lequel le rapport final apportera les précisions techniques nécessaires", écrit le Bureau d'enquêtes.

SNCF Voyageurs a relevé que cette expression ne rendait "pas compte du rôle déterminant de ces alertes et de l'interruption des circulations" mais a ajouté étudier la recommandation du BEA-TT.