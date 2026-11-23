Une locomotive déraillée (g) lors du début des opérations de relevage du train accidenté à Cléon, le 15 septembre 2026 en Seine-Maritime ( AFP / Guillaume SALIGOT )

Un père de 45 ans et ses deux fils, âgés de 22 ans, ont été interpellés lundi matin près de Rouen, plus de deux mois après le déraillement d'un TER en Normandie, qui avait fait plusieurs dizaines de blessés en septembre, selon des sources proches du dossier.

Les trois hommes ont été interpellés par la police judiciaire (PJ) et la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Rouen dans un camp de gens du voyage situé "à proximité" du site du déraillement, a précisé à l'AFP une de ces sources, confirmant une information d'ICI Normandie.

Le père et ses deux fils jumeaux ont été placés en garde à vue pour tentative de vol, vol en réunion et blessures involontaires, d'après la même source.

Interrogée par l'AFP, la SNCF n'a pas fait de commentaire.

Le déraillement s'est produit le 11 septembre vers 19h45 entre les gares de Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime).

La locomotive du train, avec 186 passagers à bord, s'était retournée dans un fossé et les rames suivantes avaient été lourdement endommagées.

Au total, 44 personnes avaient été blessées, dont une jeune femme évacuée "en urgence absolue" et d'importants moyens de secours avaient été mobilisés.

"Recommandation" du BEA-TT

Un morceau de rail avait été retrouvé sur les voies immédiatement après l'accident, selon une source policière, laissant penser à un acte de malveillance.

Des "dépistages" d'alcool et de stupéfiants sur le conducteur du train s'étaient révélés "tous négatifs", d'après le procureur de la République Sébastien Gallois, le soir des faits.

Des agents de la SNCF entament les opérations de relevage d'un train accidenté après le déraillement de sa locomotive à Cléon, le 15 septembre 2026 en Seine-Maritime ( AFP / GUILLAUME SALIGOT )

Le chantier de relevage du train avait démarré quelques jours plus tard et mobilisé près de 200 personnes, avant "plusieurs" semaines de travaux afin de rétablir la circulation.

Dans une enquête technique révélée vendredi, le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a estimé que le déraillement aurait par ailleurs pu être aggravé par une collision entre un autre train et des voyageurs sur les voies, évitée de justesse.

Le conducteur, sa motrice étant renversée, n'a pas été en mesure de prévenir l'autorité qui régule la circulation, et un train venant en sens inverse a été stoppé à 2000 mètres du lieu de l'accident, selon le BEA-TT, qui n'a pas rendu ses conclusions mais a émis une "recommandation".

L'agent d'accompagnement de la SNCF a cependant "immédiatement lancé l'alerte" par téléphone, "s'est inquiété de l'état des victimes" et a "accompagné les passagers pour sortir de la voiture", selon ce rapport.

Samedi, SNCF Voyageurs a rappelé le "professionnalisme" de ses agents, le "rôle déterminant de leurs alertes" et de l'interruption de circulation, et indiqué n'avoir pas identifié de "manquement".