information fournie par So Foot • 13/08/2023 à 21:49

Der Zakarian : « On a joué sur un champ de patates »

Et si le MHSC se reconvertissait dans la vente de pommes de terre ?

Rattrapé en toute fin de partie ce samedi par le promu havrais (2-2), Montpellier n’a pas entamé sa saison comme il l’aurait aimé. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a notamment regretté la qualité de la pelouse, mais aussi certaines attitudes de la part de ses joueurs. « On a joué sur un champ de patates. On est la seule ville où l’on joue sur un terrain sec où l’on ne peut pas arroser le terrain, même si ce n’est pas ça qui nous fait perdre deux points. On a élevé notre niveau de jeu en seconde période, avec la balle de 3-1, mais il faut avoir envie de défendre. […] Mais, là, il y a des mecs qui ne veulent pas défendre. […] Il faut que tout le monde travaille. C’est le maître-mot. » …

AL pour SOFOOT.com