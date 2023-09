Depuis quand les virages sont-ils devenus des conseils de discipline ?

À la fin d’un triste match nul contre Toulouse, les joueurs marseillais ont dû se rendre en pénitence devant une partie des ultras marseillais. Une mode qui semble se propager depuis que les Lyonnais ont lancé la tendance, même si le contexte s’avère sensiblement différent. Et si tout le monde perdait quelque chose dans cette mascarade ?

Dans la continuité de ce début de saison plutôt morne et ennuyeux en Ligue 1 (bonne chance pour la vendre pour 1 milliard d’euros en droits tv), l’OM et le TFC ont délivré une purge fastidieuse, sans envie ni imagination. 98 longues minutes si peu intenses qu’il n’y eut même pas de polémique sur l’arbitrage. Avec 9 points (deux victoires et trois nuls), le bilan comptable des Phocéens ne s’avère certes pas catastrophique ni honteux, loin de là. Ils sont même passés devant le PSG qui de son côté a chuté à domicile contre les Aiglons niçois. Toutefois, l’absence de fond de jeu, de hargne, d’envie et une certaine apathie parfois, sans parler d’un Pierre-Emerick Aubameyang incapable de faire oublier Alexis Sánchez, n’ont rien de rassurant, notamment avant un déplacement à haut-risque à Amsterdam en Ligue Europa. Même en reconstruction, l’Ajax (12 e de son championnat) demeure un ogre pour l’OM de 2023. L’angoisse est palpable, surtout vu des tribunes qui ont déjà dû avaler une calamiteuse élimination en tour préliminaire de la Ligue des champions.

🎙️ Valentin Rongier : "C'est normal que les supporters soient exigeants avec nous."…

