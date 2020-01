Depuis le 1er janvier, les médicaments non génériques sont moins bien remboursés

En ce mois de janvier, deux pratiques nouvelles vont faire leur apparition en pharmacie et risquent de perturber le patient-consommateur. La première vise à favoriser un peu plus le recours aux génériques, la seconde à sécuriser l'accès à certains médicaments banalisés. On fait le point sur ces nouveautés.Une économie de 100 millions d'eurosDepuis le 1er janvier 2020, les modalités de prise en charge de certains médicaments ont changé pour favoriser l'usage des génériques dont les Français restent de petits consommateurs. 37 % des médicaments remboursables vendus étaient des génériques en 2018 alors qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne ce taux dépasse les 80 %. Mais il est vrai aussi que dans ces pays, beaucoup plus de médicaments sont génériques. La nouvelle stratégie mise en place par l'assurance maladie à partir de janvier 2020 doit lui permettre d'économiser 100 millions d'euros en année pleine.Les pharmaciens contraints de substituerEn France, pour compenser la résistance de nombreux médecins à prescrire des génériques, c'est à nouveau au pharmacien, dernier maillon de la chaîne, qu'il est demandé de stimuler le recours aux génériques en pratiquant la « substitution ». Des pharmaciens qui voient cette contrainte d'un mauvais œil, refusant de perdre des heures au comptoir pour expliquer les vertus des génériques. Mais ils n'ont pas le choix : « Si nous ne le faisons pas, explique un pharmacien souhaitant rester anonyme, le dossier sera rejeté par l'assurance maladie et nous ne serons pas payés. »Le princeps remboursé au prix du génériqueÀ la suite de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2019, le pharmacien doit dorénavant proposer systématiquement un générique aux patients se présentant avec une ordonnance contenant un médicament dit « princeps » et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Si le patient préfère conserver le médicament princeps, il ...