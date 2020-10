Depuis la Floride, Trump vante son débat face à "Joe l'Endormi"

Le président américain entame un meeting de campagne à The Villages, en Floride, le 23 octobre 2020 ( AFP / MANDEL NGAN )

A 11 jours de la présidentielle, Donald Trump a poursuivi vendredi sa course effrénée aux électeurs depuis la Floride où il vanté sa performance lors son débat face à son rival démocrate Joe Biden.

Ce face-à-face télévisé en direct, organisé à Nashville, dans le Tennessee, a été bien plus constructif que le précédent, marqué par de constantes interruptions et des insultes.

Pour le président américain, aucun doute: il en est sorti vainqueur, et ce tête-à-tête pourrait marquer un tournant dans la course à la Maison Blanche, où les sondages le donnent pour l'heure en grande difficulté.

"Joe Biden a montré hier soir qu'il n'était pas capable d'être président des Etats-Unis", a-t-il lancé depuis The Villages, 100.000 habitants, la plus grande communauté de retraités en Floride.

Il est particulier longuement revenu sur la déclaration de son rival démocrate affirmant que, s'il était élu, il se "détournerait progressivement de l'industrie pétrolière".

"Cela pourrait l'une des pires erreurs de l'histoire des débats présidentiels", a lancé le locataire de la Maison Blanche, qui moque régulièrement les engagements de son adversaire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des Etats-Unis.

Il est également revenu sur les déclarations de ce dernier sur l'immigration.

"Joe Biden a manqué de respect envers Barack Hussein Obama" quand il a affirmé, interrogé sur la politique passée des démocrates qu'il était "vice-président, pas président", a lancé Donald Trump.

Alors que les Américains âgés votent beaucoup républicain, ils sont aussi très vulnérables face au coronavirus, et M. Trump est très critiqué pour sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 223.000 morts aux Etats-Unis.

Avant son départ pour le "Sunshine State", le président américain avait engrangé un succès diplomatique, en annonçant depuis le Bureau ovale qu'Israël et le Soudan avaient accepté de normaliser leurs relations.

"Pensez-vous que Joe l'Endormi aurait pu conclure cet accord?" a demandé, narquois, M. Trump au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui était au bout du fil et sur haut-parleur.

Donald Trump lors du débat avec Joe Biden, le 22 octobre 2020 à Nashville, dans le Tennessee ( AFP / JIM WATSON )

Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation - 35 millions par correspondance et plus de 15 millions en personne - selon le comptage vendredi de US Elections Project, de nombreux électeurs préférant éviter les foules le jour de l'élection en pleine pandémie.

Donald Trump doit voter samedi en Floride. Son vice-président, Mike Pence, l'a fait à Indianapolis vendredi.

- "Un super boulot" -

Joe Biden, le 23 octobre 2020 à Wilmington (Delaware) ( AFP / Angela Weiss )

Pour rattraper son retard dans les sondages, le président républicain mise gros sur la Floride, l'un des Etats susceptibles de basculer pour l'un ou l'autre des candidats et d'offrir les grands électeurs nécessaires pour la victoire.

Le président poursuivra samedi son marathon de meetings, en Caroline du Nord, dans l'Ohio et le Wisconsin. Dimanche, il doit aller dans le New Hampshire.

De retour dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, Joe Biden a pour sa part annoncé la gratuité pour toute la population d'un futur vaccin contre le coronavirus s'il était élu à la présidence. Son adversaire avait déjà fait cette promesse.

"Une fois que nous aurons un vaccin sûr et efficace, il devra être gratuit pour tout le monde, que vous soyez assuré ou pas", a-t-il affirmé, en présentant son plan national de lutte contre la pandémie et de relance économique.

Ces deux questions ont été au centre du débat jeudi soir entre les deux septuagénaires, devant des millions de téléspectateurs.

"Quelqu'un qui est responsable d'autant de morts ne devrait pas pouvoir rester président des Etats-Unis d'Amérique", a lancé le candidat démocrate, en prédisant "un hiver sombre" pour le pays le plus endeuillé au monde.

Donald Trump et Joe Biden lors de leur ultime débat à Nashville le 22 octobre 2020 ( POOL / JIM BOURG )

Donald Trump, qui dit être complètement remis du Covid-19, pour lequel il a été hospitalisé début octobre, l'a en retour accusé de vouloir "reconfiner" le pays.

"Nous n'oublierons pas ce qu'ils ont fait", a-t-il lancé depuis The Villages en évoquant la Chine.

