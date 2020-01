Depuis Beyrouth, Carlos Ghosn lâche ses coups

Jour J pour Carlos Ghosn. Le patron déchu de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avait rendez-vous ce mercredi avec les journalistes du monde entier. L'événement, la veille, était présenté comme rien de moins que « la prise de parole la plus importante de toute sa vie » par son épouse, Carole, qui s'était exprimée dans Le Parisien - Aujourd'hui en France. L'attente autour de Carlos Ghosn était d'autant plus grande qu'il s'agissait de sa première apparition publique depuis sa rocambolesque fuite du Japon il y a une dizaine de jours.Deux heures avant le début de son grand oral, c'est déjà la cohue au Syndicat de presse, dans le quartier de Raouché à l'ouest de Beyrouth (Liban), qui longe la mer. Les camions régies garés en double file provoquent un embouteillage et les reporters piétinent devant le portique de sécurité. Seulement 150 journalistes d'une cinquantaine de grands médias - européens, arabes, japonais, américains - ont été autorisés dans la salle de taille moyenne (où la température grimpe rapidement, Carlos Ghosn s'épongera plusieurs fois le visage), tandis que des dizaines d'autres sont restés dehors. LIRE AUSSI > Les cinq phrases à retenir de sa conférence de presseÀ 15 minutes du début... brève coupure de courant ! « Welcome to Beyrouth », hurle, dans le noir, un participant. Quand l'ex-patron de l'Alliance, costume gris impeccable, chemise blanche et cravate rose, s'installe enfin derrière le pupitre, il paraît très à l'aise. Il jongle d'une langue à l'autre, s'exprimant tour à tour en arabe, en français, en anglais et en portugais. Le doigt souvent accusateur, il adopte un ton offensif dans son propos liminaire d'une heure. L'homme est là pour « laver son honneur ».«Persécution politique»Sa fuite ? « Présumé coupable » par le système judiciaire japonais, il n'avait « d'autre choix » que d'échapper à cette « persécution politique », ...