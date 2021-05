Déplacements : cinq millions de billets de TGV à "petits prix" jusqu'à la mi-mai

La SNCF a annoncé une opération promotionnelle pour accompagner "l'envie de partir des Français", alors que la France en finit ce lundi avec l'interdiction des déplacements inter-régionaux et la "règle des dix kilomètres".

(illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ce lundi 3 mai marque la première étape de la levée progressive des restrictions face à la crise du Covid-19, avec la suppression de la règle des 10 kilomètres, et le rétablissement des déplacements inter-régionaux, malgré un couvre-feu à 19h qui demeure inchangé jusqu'au 19 mai. Du côté des trains, la SNCF avait annoncé le renforcement de son service pour accompagner le déconfinement, et offrir un service quasiment normal à l'Ascension et à la Pentecôte. La SNCF va faire circuler davantage de trains pendant les week-ends, huit (TGV) sur dix le 7 mai et "pratiquement tous" pendant les ponts de mai, Ascension et Pentecôte, avait ainsi indiqué Christophe Fanichet, patron de SNCF Voyageurs précisant que les réservations étaient déjà ouvertes, ainsi que pour les grandes vacances en juillet et août.

Sur ce point, le dirigeant du pôle Voyages de la la compagnie a annoncé lundi 3 mai l'ouverture à la vente de cinq millions de billets à "petits prix", à moins de 39 euros, avec des réductions accrues pour les enfants de moins de douze ans. L'opération promotionnelle est valable jusqu'à la mi-mai.

"En prenant vos billets jusqu'à mi-mai, les (billets pour) enfants sont à 8 euros, à condition d'avoir moins de 12 ans", a t-il soutenu. "Pour vous donner un ordre d'idée, l'été dernier nous avons fait voyager plus de 20 millions de Français et donc vous voyez 5 millions de billets, ça veut dire qu'un billet sur quatre TGV sera à petits prix", a affirmé Christophe Fanichet, à l'antenne de franceinfo .

Calendrier de la levée des mesures de restrictions et de la vaccination contre le Covid-19 en France ( AFP / )

Ces billets seront échangeables et remboursables pour les trajets prévus jusqu'au 29 août, et jusqu'à trois jours avant le départ. "On fait cette opération pour que les Français, sur ces quinze jours qui viennent, puissent partir à petits prix et puissent programmer leurs voyages", fait-il valoir.

La SNCF doit d'ailleurs dévoiler une nouvelle tarification plus lisible, "avec des offres plus que canon et avec des petits prix" le 1er juin, a-t-il dit. Elle va parallèlement renoncer à la surréservation et étendre les dessertes des TGV à bas coûts Ouigo, notamment en Bretagne. La direction va également proposer des offres aux télétravailleurs, selon lui.