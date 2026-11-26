Dépenses sociales : le Haut-Commissariat au Plan appelle à de nouvelles réformes

Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan, préconise des efforts sur les retraites et l'assurance chômage.

Le Haut-Commissaire au Plan, Clément Beaune, à Paris, le 13 novembre 2024. ( POOL / TERESA SUAREZ )

Réformer les retraites avec des "mécanismes d'ajustement automatique", miser sur la "qualité des emplois" pour augmenter les cotisations: dans une note publiée ce jeudi, le Haut commissariat à la stratégie et au plan (HCSP) propose quelques pistes pour "maîtriser" les dépenses sociales, inspirées de voisins européens.

En 2024, "la France est le pays de l'Union européenne où la dépense de protection sociale est la plus élevée en part de PIB": 32 % -contre 27,2% en moyenne dans l'UE- soit +4,1 points en trente ans, observe le HCSP. Ces dépenses sont "principalement concentrées sur les risques vieillesse-survie (46%, essentiellement les retraites), et maladie-invalidité (37%).

Mais le pays n'est que 9e quand on compare les dépenses par habitant en "parité de pouvoir d'achat", ajoute-t-il, pointant en France un "PIB par habitant plus faible".

Le Haut commissariat, dirigé par l'ex-ministre macroniste Clément Beaune, a donc analysé les réformes entreprises par plusieurs pays (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Suède). Ceux qui ont le "mieux réussi à maîtriser les dépenses" ont fait "des efforts" notamment sur les retraites et le chômage, analyse-t-il.

En France, malgré des réformes, plus "tardives" qu'ailleurs, le niveau de vie des retraités reste globalement plus favorable, laissant "une place à des réformes supplémentaires", juge le HCSP.

Retraites, chômage : des pistes pour maîtriser les dépenses

Plutôt que de nouveaux "ajustements paramétriques limités et répétés", Clément Beaune suggère d'instaurer comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie "des mécanismes d'ajustement automatique des paramètres" du système, indexés "sur des paramètres économiques (comme les réserves) et/ou démographiques (nombre d'actifs par retraité, évolution de l'espérance de vie)".

Des réformes de l'assurance chômage peuvent aussi contribuer à réduire les dépenses, mais parfois "au prix d'une précarisation des chômeurs", comme en Allemagne, ou leur taux de pauvreté atteint 60,7% en 2024 contre 40,8% en 2005.

Le HCSP propose plutôt de mobiliser "les leviers de la quantité et de la qualité de l'emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et les seniors , apparaissent utiles: ils permettraient une augmentation de l’assiette des cotisations", écrit-il.

Il préconise, "pour permettre une insertion professionnelle précoce et stable, de soutenir l'autonomie des jeunes vis-à-vis du foyer parental".

Il appelle aussi à mobiliser davantage les dispositifs permettant une sortie "graduelle du marché du travail" (retraite progressive, cumul emploi-retraite...) ou le "temps partiel choisi", "davantage mobilisé aux Pays-Bas ou en Suède".

Regarder uniquement la dépense "n'est sans doute pas suffisant", conclut-il, appelant à élargir la réflexion "aux recettes" et "facteurs de la croissance".

Plutôt que de nouveaux "ajustements paramétriques limités et répétés", Clément Beaune suggère d'instaurer comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie "des mécanismes d'ajustement automatique des paramètres" du système, indexés "sur des paramètres économiques (comme les réserves) et/ou démographiques (nombre d'actifs par retraité, évolution de l'espérance de vie)".

Des réformes de l'assurance chômage peuvent aussi contribuer à réduire les dépenses, mais parfois "au prix d'une précarisation des chômeurs", comme en Allemagne, ou leur taux de pauvreté atteint 60,7% en 2024 contre 40,8% en 2005.

Le HCSP propose plutôt de mobiliser "les leviers de la quantité et de la qualité de l'emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et les seniors, apparaissent utiles: ils permettraient une augmentation de l’assiette des cotisations", écrit-il.

Il préconise, "pour permettre une insertion professionnelle précoce et stable, de soutenir l'autonomie des jeunes vis-à-vis du foyer parental".

Il appelle aussi à mobiliser davantage les dispositifs permettant une sortie "graduelle du marché du travail" (retraite progressive, cumul emploi-retraite...) ou le "temps partiel choisi", "davantage mobilisé aux Pays-Bas ou en Suède".

Regarder uniquement la dépense "n'est sans doute pas suffisant", conclut-il, appelant à élargir la réflexion "aux recettes" et "facteurs de la croissance".