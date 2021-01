Dépenses publiques : "Les Français n'en ont pas pour leur argent", dénonce Bruno Retailleau

Selon le patron des sénateurs LR, "la crise a mis à jour deux drames français" : un "Etat bureaucratique aussi vorace qu'inefficace" et une paupérisation qui "explose".

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dans un entretien aux Echos , publié lundi 18 janvier, le président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau s'est inquiété de la situation de la France et a dénoncé les "solutions à la poudre de Perlimpinpin" proposées tant par le gouvernement que par son propre parti.

"Une course contre la montre est engagée contre le virus, et pour la reprise économique (...) Or la France a accumulé les retards et les ratés", a déploré le patron des séntaeurs LR dans les colonnes du quotidien économique. Selon lui, "la crise a mis à jour deux drames français" : "l'Etat bureaucratique, aussi vorace qu'inefficace" et l'explosion de la paupérisation. "Nous sommes les champions du monde de la dépense publique, mais nous n'avions pas de masques, trop peu de lits en réanimation, et nos infirmiers ou nos enseignants sont mal payés. Au tout début des "gilets jaunes", Jacqueline Mouraud avait lancé : 'Que font-ils de notre pognon ?' C'est terrifiant, mais c'est exactement ça. Les Français n'en ont pas pour leur argent", a fustigé le sénateur de la Vendée.

Augmenter la valeur du travail

Selon le sénateur, qui ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle de 2022, "la crise place la France à la croisée des chemins". "Nous avons des atouts exceptionnels (...) Mais il ne faut surtout pas que le jour d'après ressemble au jour d'avant. On n'a pas le droit de continuer à gâcher les talents et l'argent des Français", a souligné Bruno Retailleau.

Pour remédier à cette situation, le patron des sénateurs LR propose "une politique salariale" pour que "le travail paie plus". "Je propose l'équivalent d'un treizième mois de salaire supplémentaire pour ceux qui sont autour du SMIC, grâce à trois dispositifs : un passage du temps de travail de 35 à 37 heures avec des heures supplémentaires totalement défiscalisées, avec le cumul de la prime d'activité ; la fusion de la participation et de l'intéressement avec un déblocage immédiat pour les versements inférieurs à 500 euros ; et un possible rachat des jours de congé et RTT par les entreprises, sans prélèvements sociaux autres que le forfait social", détaille-t-il dans Les Echos .

"Arrêtons de faire croire aux Français que, par un simple coup de baguette magique, on peut augmenter les salaires. On peut y parvenir, oui, mais uniquement avec plus de compétitivité, plus de richesses produites et plus d'efficacité de la dépense publique", a-t-il ajouté, alors que Les Républicains ont poprosé une augmentation de 5% des salaires nets. Bruno Retailleau s'oppose également à un revenu universel, synonyme pour lui de "fin du travail". "Respecter les plus fragiles, c'est leur garantir un travail pour vivre, pas un chèque pour survivre. Je préfère la dignité à la charité", explique-t-il.

Relever l'âge de la retraite

Le sénateur souhaite également "relever l'âge de la retraite, d'un trimestre par mois jusqu'à 64 ans" et "remettre à plat notre système de formation". Bruno Retailleau qui veut "refaire de la France un grand pays scientifique, en se fixant un objectif de 60.000 ingénieurs et doctorants scientifiques par an à la fin du prochain quinquennat", souhaite en outre "protéger le travail en revoyant les règles européennes de la concurrence, en créant une barrière écologique aux frontières de l'Union, en refusant les accords commerciaux qui - comme le Ceta - menacent nos emplois, en donnant la préférence de la commande publique aux entreprises locales".

Par ailleurs, Bruno Retailleau souhaite également réformer l'Etat en "réintroduisant au coeur de l'action de l'Etat la culture du résultat". Le sénateur souhaite pour y parvenir "augmenter le temps de travail des fonctionnaires", une "simplification" administrative et revisiter le statut de la fonction publique qui "doit être réservé à des missions régaliennes". "Il faut aussi arrêter de penser que l'Etat doit avoir le monopole de la gestion des missions de service public. La crise a montré que les collectivités, les entreprises, les associations peuvent être plus performantes. Cet Etat qui fait tout et n'assume rien, ça ne marche plus", affirme le sénateur LR.