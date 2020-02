Dépenses médicales, champagne, vêtements : un audit pointe les dérives de la Fifa

C'est un document dont la Fifa se serait bien passée. À son arrivée à la tête de l'instance sportive, Gianni Infantino avait lancé un grand audit passant en revue les sommes versées entre 2005 et 2015 à plus d'une centaine de dirigeants de la fédération. Mardi 18 février, Le Monde a eu accès à ce rapport confidentiel rédigé par le cabinet Deloitte. Ce document jamais publié « met au jour les m?urs financières ancrées à l'époque ainsi que les abus commis par de nombreux acteurs du football mondial », pointe le quotidien.Dans son rapport, le cabinet épingle un « contournement du système d'approbation en vigueur pour les procédures de paiement et une faiblesse du contrôle des remboursements de frais ». Sepp Blatter, l'ancien président de la Fifa entre 1998 et 2015, est largement mis en cause. Il a, par exemple, reçu 322 375 dollars d'assurance-vie, de 2006 à 2009, et 477 458 dollars pour sa complémentaire privée de retraite en 2006 et 2007. Par ailleurs, les auditeurs assurent qu'aucune information ne permet de confirmer que le transfert de 11 722 dollars réalisé entre la Fifa et l'ancien dirigeant était bien professionnel. « Je n'ai pas connaissance de ce document. Si la Fifa a des problèmes me concernant, elle peut s'adresser directement à moi », assure le principal intéressé, cité par Le Monde.Ce n'est pas tout, puisque l'ex-président de la Fifa est également pointé du doigt pour certaines donations....