Dépenses de santé: "grande vigilance" mais pas de dérapage en 2023, pour l'instant

Pour la première fois depuis quatre ans, les dépenses de santé ne présentent pas en milieu d'année de "risque sérieux" de dérapage, selon le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, qui appelle toutefois à "une grande vigilance", notamment sur les effets de l'inflation.

Le budget est tenu, et c'est presque un événement. Après trois années de Covid marquées par des "dépassements" importants (entre 10 et 15 milliards par an) les dépenses de santé sont, à ce stade, en ligne avec l'objectif de 244 milliards d'euros fixé pour 2023, estime le comité d'alerte dans un avis publié jeudi sur le site sécurité-sociale.fr.

Le reflux de l'épidémie y est pour beaucoup, même si les "mesures d'économies" mises en oeuvre sur les laboratoires de biologie et les médicaments jouent aussi.

Mais quelques ombres ternissent le tableau, à commencer par la "forte dynamique" des arrêts de travail, dont le coût "apparaît d'ores et déjà sous-estimé d'environ 300 millions".

Autre source d'inquiétude, "le contexte d'inflation élevée" risque de peser sur les hôpitaux, en particulier sur leur facture d'énergie, et "d'aggraver des déficits déjà en forte hausse" l'an dernier.

Les salaires pourraient encore compliquer l'équation, alors que le gouvernement discute de possibles revalorisations avec les syndicats de fonctionnaires.

Or, dans le champ de la santé, leur financement serait "difficile sans réévaluation" de l'enveloppe budgétaire d'ici la fin de l'année, prévient le comité d'alerte.