Depay déjà au top

par Adonis Vesin (iDalgo) Il n'y avait pas de Houssem Aouar ce vendredi soir (quarantaine). Mais Memphis Depay était bien présent. Resplendissant même, dans la victoire 4-1 de Lyon contre Dijon. Brassard au bras, le Néerlandais a porté les Rhodaniens avec un triplé (39e, 45e+1, 66e) et le centre sur le contre-son-camp de Lautoa (45e). Les Lyonnais étaient pourtant menés dès le quart d'heure de jeu (Scheidler, 14e). Les hommes de Rudi Garcia ont toutefois dominé la rencontre de la tête et des épaules (59 % de possession, 27 tirs, 12 cadrés) mais Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi ont été particulièrement maladroits. L'OL a toutefois réussi son entrée dans la compétition tandis que Dijon n'a toujours pas décroché le moindre point en Ligue 1.

