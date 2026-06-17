Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second
Si Bradley Barcola n’a mis que 130 secondes pour inscrire son premier but en Coupe du monde, un ancien Bleu a aussi été très réactif lors de France-Sénégal. Quelques minutes après le 58 e but de Kylian Mbappé, le classant en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, son prédécesseur Olivier Giroud a changé dans la minute sa bio sur son compte Instagram pour « 2e meilleur buteur : 57 buts » orné d’un drapeau français et d’une médaille d’argent.
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