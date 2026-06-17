 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 00:29

Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second

Dépassé par Mbappé, Giroud s’avoue second

Si Bradley Barcola n’a mis que 130 secondes pour inscrire son premier but en Coupe du monde, un ancien Bleu a aussi été très réactif lors de France-Sénégal. Quelques minutes après le 58 e but de Kylian Mbappé, le classant en tête des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France, son prédécesseur Olivier Giroud a changé dans la minute sa bio sur son compte Instagram pour « 2e meilleur buteur : 57 buts » orné d’un drapeau français et d’une médaille d’argent.

Embed x.com…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    Et à la fin, c'est Kylian qui marque
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:50 

    Face au Sénégal, Kylian Mbappé a été fidèle à lui-même. Sa première mi-temps a été mauvaise dans le jeu et au retour des vestiaires, le Kyks a fait ce qu'il sait faire de mieux : marquer et guider son équipe vers la victoire. Une réponse de patron aux interrogations ... Lire la suite

  • Haaland lance le Mondial de la Norvège
    Haaland lance le Mondial de la Norvège
    information fournie par So Foot 17.06.2026 02:49 

    Portée par un doublée d'Erling Haaland, la Norvège a réussi son retour en Coupe du monde face à une valeureuse équipe d'Irak (4-1). La France est prévenue : son groupe, c'est du costaud. Irak 1-4 Norvège Buts : Hussein (39 e ) pour les Irakiens // Haaland (29 e ... Lire la suite

  • Mbappé, savon et pelouse : l'analyse de Didier Deschamps
    Mbappé, savon et pelouse : l'analyse de Didier Deschamps
    information fournie par So Foot 17.06.2026 01:20 

    C'est un Didier Deschamps lucide qui s'est présenté face à la presse pour revenir sur le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial américain. Avec à la clé, trois points qui mettent les siens sur de bons rails après une première mi-temps plus que brouillonne. ... Lire la suite

  • Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada
    Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada
    information fournie par So Foot 17.06.2026 01:12 

    Interdit d’entrer au Canada, l’international ghanéen Thomas Partey manquera bien le premier match de son pays à la Coupe du monde. La justice canadienne a confirmé le refus d’entrée sur le territoire nord-américain du joueur accusé de viols, indique CBC. Le milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank