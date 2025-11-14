Départements: le gouvernement souhaite doubler le fonds de sauvegarde

Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce un discours lors des Assises des Départements de France, le 14 novembre 2025 à Albi ( AFP / Ed JONES )

Le gouvernement va déposer un amendement pour porter de 300 à 600 millions d'euros le fonds de sauvegarde des départements, en difficulté financière, dans le budget 2026, a annoncé vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu en clôture des Assises nationales des Départements de France.

"Le gouvernement déposera un amendement pour multiplier par deux le fonds d'urgence", a déclaré M. Lecornu, qui a également "donné mandat aux ministres pour rouvrir le dossier du Dilico", un dispositif très critiqué de mise en réserve des recettes fiscales, faisant droit aux revendications des départements.

Ancien président du conseil départemental de l'Eure et toujours membre de cette assemblée, Sébastien Lecornu a également jugé que le temps était "venu de réformer en profondeur les agences régionales de santé, d'affirmer la part régalienne du sanitaire, les analyses de l'eau, la gestion des grandes épidémies" et de "permettre aux préfets d'en être les responsables".

"Comment peut-on expliquer que la planification des soins de proximité soit encore gérée par une agence régionale, là où les conseils départementaux" qui "ont accompli ces dernières années les maisons pluridisciplinaires de santé peuvent le faire?", s'est-il interrogé devant un parterre d'élus et plusieurs ministres.

Les départements alertent depuis trois ans sur le risque d'asphyxie financière qui les guette sous l'effet conjoint de la chute de leurs recettes issues des transactions immobilières et de l'explosion de leurs dépenses sociales.

"Le Premier ministre a annoncé une mesure de 600 millions d'aides pour les départements les plus en difficulté. C'est ce que nous demandions. Je lui ai demandé d'arrêter de charger la barque des départements (...), ça nous permettra d'avoir la tête hors de l'eau", a réagi le président de Départements de France François Sauvadet (UDI).