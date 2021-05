Départementales : une candidate LREM voilée dans l'Hérault fait polémique au sein du parti

Le délégué général du parti Stanislas Guerini a menacé de lui retirer son soutien, plusieurs députés ont contesté ce recadrage.

Le délégué général de LREM Stanislas Guerini en septembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une candidate voilée fait polémique au sein du parti présidentiel. Dans l'Hérault, une affiche de campagne LREM aux élections départementales montrant une candidate voilée a mis le feu au sein de la formation politique au pouvoir, entre condamnation par son patron Stanislas Guerini et soutien de plusieurs députés.

Le numéro deux du Rassemblement national, Jordan Bardella, a allumé la mèche lundi en tweetant la photo de l'affiche où l'on voit Sara Zemmahi, candidate suppléante aux côtés de trois colistiers dans un canton de Montpellier. "C'est cela la lutte contre le séparatisme?" interrogeait-il. Le délégué général de LREM Stanislas Guerini lui a répondu, toujours sur Twitter, en adressant un "ultimatum" à sa candidate. " Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale . Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien", indique-t-il.

Une position approuvée mardi sur France Inter par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, même s'il a précisé que "juridiquement, rien n'empêche une personne de se présenter à une élection avec un signe religieux, en l'occurrence un voile". "Ce qu'a dit Stanislas Guerini c'est que pour la République en marche, effectivement, on ne souhaite pas présenter de candidats qui s'affichent sur des documents officiels de campagne avec un signe ostensible religieux, c'est une question de choix politique", a plaidé le secrétaire d'Etat.

Plusieurs députés ont rapidement contesté ce recadrage. Pour la députée du Val d'Oise Naïma Moutchou, "écarter cette candidate serait une discrimination". "Le mépris du droit, c'est l'agenda du RN. Pas le nôtre", a-t-elle ajouté sur Twitter, approuvée par ses collègues Cécile Rilhac et Stella Dupont. Sur Radio J , la députée de l'Hérault Coralie Dubost a enfoncé le clou mardi. "Je suis en désaccord avec mon parti politique. Lorsque vous avez une jeune femme ingénieure, qui fait des heures de bénévolat, qui s'engage dans un parti pour porter des valeurs progressistes, qu'elle soit voilée ou non, elle a toute sa place chez nous ", a-t-elle assuré.

Son collègue de la Vienne Sacha Houlié a même appelé Stanislas Guerini à "passer la main". "Il faudra un renouveau" après les scrutins de juin, a-t-il estimé alors que le bureau exécutif de LREM doit être renouvelé en juillet. "Relayer le Front national, c'est nier la raison même d'En Marche", a-t-il souligné lors de la réunion hebdomadaire des députés LREM.

Présent à cette réunion et interpellé par nombre de députés, Stanislas Guerini a expliqué sur le fond qu'il ne demandait pas une modification du droit. Sur la forme, "avec le recul, je pense que c'était une erreur de répondre à Bardella" et "si certains ont été heurtés, je m'en excuse", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés.

Les réactions indignées se sont succédé chez LR, accusé par la majorité de lorgner vers le RN depuis le retropédalage autour d'une alliance LR-LREM en Paca . "Lutte contre le séparatisme ? L'hypocrisie en marche !" a tweeté le député Eric Ciotti, tandis que le numéro 2 du parti Guillaume Peltier déplorait "un symbole de plus des ambiguïtés complices d'Emmanuel Macron avec le communautarisme".

Dans l'Hérault, les candidats LREM sont surpris par ce qui n'était "pas un sujet" pour eux, et campent sur leur position . "On respecte la loi, rien que la loi", a déclaré à BFMTV un des co-listiers, Mahfoud Benali. "On ira jusqu'au bout avec ou sans étiquette" en "soutenant le président", selon Hélène Ovistgaard, autre colistière, d'après qui "Monsieur Guerini n'est pas au-dessus du Conseil d'Etat", qui avait jugé la présence d'une candidate voilée conforme au principe de laïcité.

Pour le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité Nicolas Cadène, "le RN pervertit la laïcité, principe de concorde dont il ignore à la fois la philosophie, le droit et l'histoire" et "il ne faut pas céder" aux "pièges" qu'il "tend", a-t-il plaidé sur Twitter. Il a rappelé que "ni la jurisprudence, ni la loi" n'interdisent aux élus de manifester leurs croyances religieuses.