Départ surprise du directeur créatif de Burberry, remplacé par Daniel Lee

Le styliste italien Riccardo Tisci le 7 mai 2018 à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jamie McCarthy )

Le groupe de luxe britannique Burberry a annoncé soudainement mercredi que son directeur créatif Riccardo Tisci démissionnait et quitterait le groupe dès vendredi après près de cinq années à son poste, remplacé par le britannique Daniel Lee.

"Riccardo a décidé de partir après presque cinq années pendant lesquelles il a mené la transformation créative de Burberry", indique la maison londonienne dans un communiqué.

Sous l'égide de l'Italien Riccardo Tisci, Burberry "a modernisé et fait monter en gamme son offre de produits, attirant une communauté de clients plus jeune, plus diverse et plus pointue", commente le groupe.

"Riccardo a joué un rôle pivot dans le repositionnement de Burberry. Il a renforcé notre langage créatif", a ajouté le nouveau directeur général Jonathan Akeyrod, arrivé en début d'année, qui le remercie "au nom de tout le monde chez Burberry".

Daniel Lee, qui prendra ses fonctions lundi au siège londonien du groupe, est né à Bradford, dans le nord de Angleterre. "Il est l'un des talents britanniques les plus enthousiasmants de sa génération", commente Burberry.

De 2018 à 2021, il était directeur créatif chez Bottega Veneta, "où il a aidé à revigorer la marque italienne", et auparavant directeur du prêt-à-porter chez Celine. Il a également travaillé chez Maison Margiela, Balenciaga et Donna Karan.

Daniel Lee s'est dit "honoré" de rejoindre Burberry comme directeur créatif" et d'"écrire le prochain chapitre excitant de cette légendaire marque de luxe britannique".

Il s'est aussi dit heureux de revenir à Londres, "une ville qui soutient la créativité et continue à m'inspirer".

Riccardo Tisci, arrivé à Burberry en 2018 après des années chez Givenchy a pour sa part qualifié la maison londonienne "d'endroit très spécial avec un passé magique et un avenir très prometteur", ajoutant être "incroyablement fier du chapitre qu'il a écrit dans cette longue histoire, qui a culminé avec mon défilé de lundi".

Défilé Burberry lors de la Fashion Week de Londres, le 11 mars 2022 ( AFP / Tolga Akmen )

Lundi, Riccardo Tisci avait présenté à Londres sa collection printemps-été 2023, sur le signe de la plage britannique, "un lieu de démocratie et de communauté".

Le show, initialement prévu le 17 septembre en pleine Fashion Week de Londres dont il devait être le point d'orgue, avait finalement été reporté "par respect" pour la reine Elizabeth II, dont les funérailles avaient lieu deux jours plus tard.

Riccardo Tisci est apparu brièvement à la fin du défilé sous les applaudissements du public, mais avait refusé - contrairement à son habitude - de donner des interviews aux journalistes.

Le groupe avait publié mi-juillet des résultats au premier trimestre de son exercice décalé freinés par les confinements en Chine en raison du Covid-19: les ventes à périmètre comparable du groupe au célèbre motif quadrillé ont augmenté d'1% sur un an à 505 millions de livres.