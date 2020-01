Départ de Meghan et Harry : en 1936, l'abdication fracassante d'Edouard VIII

Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé le 8 janvier renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique, pour s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord. Une décision qui a pris de court la reine Elizabeth II, et offusqué une grande partie du royaume et des médias. Les jeunes mariés, éreintés par la presse qui n'a pas de mots assez durs pour dénoncer ce « Megxit », se plaignaient depuis des mois de la pression des tabloïds. Un coup de tonnerre qui n'est pas sans rappeler d'autres grands événements de la saga Windsor.Le discours d'un roiEdouard VIII a les mains jointes. Emboîtées à s'en faire blanchir les phalanges. Les paupières à demi closes, retiré en lui-même, il semble murmurer une prière. Comme s'il implorait le peuple britannique de comprendre sa décision irrévocable : la veille, dans sa résidence privée de Fort-Belvedere au sud-ouest de Londres, il a signé son acte d'abdication en présence de ses trois plus jeunes frères. Fait unique dans l'histoire quasi-millénaire de la monarchie anglaise, il a renoncé au trône sur lequel il était monté onze mois plus tôt.« Son altesse royale le prince Edouard », le présente sur les ondes John Reith, patron de la BBC. Ou plus simplement David Windsor, 42 ans. Car c'est en tenue civile qu'il s'assied, ce vendredi 11 décembre 1936, devant l'imposant micro... en forme de tête d'obus. Il est 22 heures au palais de Windsor, le moment de se justifier devant des centaines de millions de personnes : ses anciens sujets britanniques, de l'Empire ou des lointains dominions du Commonwealth. La voix blanche, il déclare que son frère cadet Albert, lui succède et qu'il le reconnaît comme son roi. Il quittera l'Angleterre le lendemain, ajoute-t-il, assurant assumer seul la responsabilité d'abdiquer.Cela, les auditeurs le savent déjà, comme ils connaissent le nom que s'est choisi leur nouveau roi, George VI. ...