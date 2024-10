Départ à la retraite: deux ans et deux mois plus tard qu'en 2010 (étude)

L'âge moyen de départ à la retraite a progressé de deux ans et deux mois depuis 2010 et devrait encore progresser de six mois à la suite de la réforme des retraites de 2023, selon la Drees, la direction statistique des ministères sociaux.

Selon la dernière édition du panorama des retraites, publié mercredi par la Drees, l'âge moyen de départ en retraite était de 62 ans et 8 mois fin 2022.

Cette progression de deux ans et deux mois depuis 2010 s'explique "principalement" par "les relèvements des âges légaux issus de la réforme de la retraite de 2010", rappelle la Drees.

La réforme de 2010 avait repoussé à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite, contre 60 ans jusqu'à alors.

Pour l'avenir, la Drees prévoit que la réforme de 2023 - qui a repoussé de nouveau l'âge légal à 64 ans - aura un effet moins important que celle de 2010, avec un report de six mois de l'âge moyen, a-t-elle indiqué lors d'une réunion de présentation du panorama, organisée par l'association des journalistes de l'information sociale.

En effet, explique-t-elle, la réforme de 2023 a laissé inchangé l'âge de départ sans décote, à 67 ans, à la différence de la réforme de 2010 qui l'avait augmenté de 65 à 67 ans.

Par ailleurs, elle n'a pas modifié l'âge de départ des bénéficiaires de pensions d'invalidité, qui reste à 62 ans.

Parmi les autres chiffres notables, la pension moyenne s'établissait à 1.626 euros brut (1.512 euros net) en 2022 pour les retraités résidant en France, hors pension de reversion. Celle des femmes est inférieure de 38% à celle des hommes, un écart qui se réduit à 26% en incluant les pensions de réversion.

Ces différences de revenus s'expliquent par les différence de rémunération et de profils de carrière.

Comme les années précédentes, le niveau de vie des retraités était "légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population" en 2021 (derniers chiffres disponibles), note encore la Drees.

Le niveau de vie médian des retraités vivant en France métropolitaine dans un logement ordinaire (hors Ehpad, etc) s’élèvait ainsi à 1.970 euros par mois, soit 2,1% de plus que l'ensemble de la population (1.930 euros).

De fin 2012 à fin 2022, les retraités ont toutefois connu une certaine érosion de leur pouvoir d'achat, malgré des revalorisations annuelles.

Ainsi, la pension brute des retraités résidant en France et ayant liquidé leur pension avant 2012 a diminué de 5,5% entre 2012 et 2022, à "euros constants" (chiffre corrigé de l'inflation).