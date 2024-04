information fournie par So Foot • 28/04/2024 à 20:54

Denzel Dumfries brandit une affiche de Theo Hernandez tenu en laisse

Emiliano Martínez influence le monde.

Sur le terrain, Denzel Dumfries et Theo Hernandez ne ratent jamais une occasion de s’accrocher. La rencontre de lundi, remportée par l’Inter pour s’offrir le titre face à son rival, n’y a pas fait exception, et le Néerlandais a décidé de rendre hommage à son meilleur ennemi ce dimanche. Durant le défilé dans les rues milanaises, celui qui anime le flanc droit des pelouses de Serie A a récupéré une affiche tendue par un supporter et l’a fièrement brandie devant la foule.…

EL pour SOFOOT.com