Denver solide contre le Jazz, Young stratosphérique face à Philadelphie par Hugo Chalmin (iDalgo) Alors que les noms des remplaçants pour le All-Star Game ont été dévoilés, six rencontres étaient au programme la nuit dernière en NBA. Le Jazz se déplaçait au Pepsi Center pour un choc de la conférence Ouest face à Denver. Et ce sont les Nuggets qui se sont imposés 100-106. Les coéquipiers d'un excellent Nikola Jokic auteur de 28 points et 10 passes décisives disposent de Utah. Quant à Rudy Gobert, il signe une jolie ligne de statistiques : 21 points, 11 rebonds, 3 contres. Du côté d'Atlanta, les Hawks sont venus à bout des Sixers privés d'Al Horford et de Jason Richardson. Grâce notamment à un Trae Young de gala (38 points, 6 rebonds et 18 passes décisives), les hommes de Lloyd Pierce ont assuré leur 13ème victoire de la saison. Parmi les autres matchs de la nuit en NBA, les Raptors gagnent à Cleveland (115-109), Washington gère à la maison contre Charlotte (107-121), les Celtics font le travail au TD Garden face à Golden State (104-119) et les Clippers se font détruire à domicile par les Kings (124-103).

