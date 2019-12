Dennis Muilenburg, patron de Boeing, démissionné

L'échec de la mission de la nouvelle capsule Starliner vers la Station spatiale internationale a été la goutte d'eau pour Boeing. Dennis Muilenburg, le directeur général, a été poussé à la démission le 23 décembre par le conseil d'administration et les actionnaires. Un geste fort « pour retrouver la confiance » qu'a salué immédiatement Wall Street. À son retrait effectif le 13 janvier prochain, il sera remplacé par David Calhoun. Celui-ci cumulera alors les postes de président et de directeur général. Le communiqué du géant aéronautique laisse clairement entendre que le dirigeant a été licencié.L'arrêt de la production de B737 MAXLe dossier majeur que devait traiter Dennis Muilenburg était l'affaire du Boeing 737 MAX, l'avion moyen-courrier victime en quelques semaines de deux crashes causant 346 morts. Le 13 mars dernier, ce type d'appareil a été cloué au sol et, en même temps, les livraisons aux compagnies aériennes ont été suspendues. Près de 400 B737 MAX sont ainsi stockés autour de l'usine Boeing de Renton, près de Seattle, et sur les aérodromes de l'Ouest américain. À peu près autant d'avions avaient été livrés aux compagnies aériennes dans le monde et ne sont plus autorisés à voler.La semaine dernière, Boeing a décidé de suspendre la production du B737 MAX. Celle-ci avait pourtant été ramenée à 42 appareils par mois au lieu de 57 prévus. Les financiers et les actionnaires font leurs comptes. Entre...