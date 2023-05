Deniz Undav déçu par les kebabs de Brighton

La fin des haricots.

Denis Undav a vécu un choc en arrivant en Angleterre l’été dernier, alors qu’il n’avait jusqu’ici vécu qu’en Allemagne et en Belgique. Un choc culinaire plus précisément, que l’attaquant de Brighton a eu du mal à appréhender. « Les haricots, on les mange chauds, dans une soupe. On ne les met pas sur du pain ! C’est la chose la plus bizarre qui soit » , a-t-il confié au Daily Mail . Son expatriation de l’autre côté de la Manche l’a aussi éloigné de certains plaisirs. « Les kebabs, la nourriture turque, la nourriture kurde… Les kebabs sont horribles ici ! Si vous aviez la qualité d’un kebab comme en Allemagne – parce que les gens paient pour ce genre de nourriture –, vous seriez multimillionnaire en un an ! » Avis aux entrepreneurs.…

QB pour SOFOOT.com