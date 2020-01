Denise, rescapée d'Auschwitz : « J'ai peur que la mémoire s'éteigne »

« Qui peut raconter ce qu'on a vécu ? Il en restera quelque chose. Mais si peu? » Quel étrange objet que la mémoire. Pendant 45 ans, Denise Holstein, revenue de l'enfer des camps, a enfoui la sienne. Incapable de parler. Seule survivante des enfants juifs des centres de l'Ugif (Union générale des Israélites de France) déportés avec elle à Auschwitz le 31 juillet 1944, elle s'est, à son retour, enfermée dans le silence.Se taire. Recoller les brisures, et vivre, comme on peut. Parce qu'il fallait protéger les autres ? « ma grand-mère a espéré jusqu'à la fin le retour de sa fille et de son gendre, mes parents, déportés en 1943. Comment lui parler des fours crématoires ? » Parce que la souffrance était indicible. Parce que la vie, aussi, l'a accaparée ? « J'étais seule. J'ai dû travailler, puis je me suis mariée. Comment parler de cela à mes propres enfants ? » Et puis parce que les autres, au fond, ne voulaient pas savoir? Que pouvaient-ils comprendre ?J'étais la bête curieuse, je n'ai pas pu dire un motDans son appartement d'Antibes où elle nous reçoit, les îles de Lérins scintillant dans la baie de Juan-les-Pins à travers les fenêtres de la véranda, son regard se durcit. La frêle Denise Holstein, droite et digne dans son fauteuil, impeccablement mise, allume une cigarette ? une Dunhill. À 92 ans, la mémoire de ces « autres » reste vive. « Ce devait être un mois après mon retour de déportation, d'abord...